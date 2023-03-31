Кристоферу Уокену – 80. Семь лучших сцен с участием главного киногангстера Голливуда (видео)

Всего актер успел сняться в сотне фильмов — и это не считая работы в театре и на ТВ

31 марта прославленному голливудскому актеру Кристоферу Уокену исполнилось 80 лет. И хотя у этого харизматичного лицедея почти не было главных ролей, он стал не просто одним из общепризнанных королей второго плана, но еще и настоящей звездой кино. В честь юбилея Кристофера Уокена "Телеграф" собрал наиболее яркие появления актера на экране.

"Энни Холл" (1977)

Как ни странно, первым заметным фильмом с участием Кристофера Уокена стала комедия, и не просто комедия – а одна из лучших в мире. Актер сыграл короткую, но запоминающуюся сцену в роли малахольного брата Энни по имени Дуэйн, который грезит сгореть в пламени автокатастрофы. Чем, конечно же, изрядно нервирует невротичного и впечатлительного героя Вуди Аллена – особенно когда Дуэйн садится за руль.

"Охотник на оленей" (1978)

Знаменитая сцена с "русской рулеткой", в которую заставляют играть пленных американских солдат вьетконговцы, вызвала большой скандал в Советском союзе – СССР активно поддерживал Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. Но кто сейчас об этом помнит, кроме историков кино? А сам фильм получил в свое время пять премий "Оскар" и вошел во все учебники. И хотя это всего лишь вторая крупная роль Уокена, рядом с великим Робертом Де Ниро он смотрится вполне достойно.

"Мертвая зона" (1983)

Одну из немногих главных ролей Кристофер Уокен сыграл в однозначно одной из лучших экранизаций Стивена Кинга, которую поставил маэстро хорроров Дэвид Кроненберг. И хотя актер здесь исключительно хорош буквально в каждом кадре, сцены предвидения главного героя, который обрел дар ясновидения после автокатастрофы – одни из самых мощных.

"Настоящая любовь" (1993)

Еще одна знаменитая сцена с актером, которая вошла в историю, принадлежит бойкому перу Квентина Тарантино – тогда он еще не стал звездным режиссером и зарабатывал на жизнь сценарным трудом. Герой Дэнниса Хоппера, чей сын скрывается от мафии, наносит смертельное оскорбление мафиози (Кристофер Уокен), чтобы избежать пыток. В одной короткой сцене – весь будущий стиль Тарантино: страшное и смешное в равных пропорциях, черный юмор, хлесткая ключевая фраза ("Я никого не убивал с 1984-го") и взрыв насилия в финале.

"Криминальное чтиво" (1994)

Несмотря на то, что "Криминальное чтиво" за последние тридцать лет буквально растащили на цитаты, сцена с капитаном Кунсом и часами, которые он смог сохранить в плену для маленького Бутча, остается одной из самых мемитичных в фильме. С тех пор безобидное словосочетание "золотые часы" навсегда утратило свой исходный смысл.

"Сонная лощина" (1999)

Кристофер Уокен – из тех актеров, которые могут сделать своего персонажа убедительным, даже если у него отсутствует на плечах голова, и нагнать жути на зрителей без единой реплики. И это притом, что небольшую роль в "Сонной лощине" сыграл сам Кристофер Ли, звезда британской студии хорроров Hammer. Самое пугающее появление сегодняшнего именинника в самом страшном фильме Тима Бартона.

"Эдди "Орел" (2016)

Хотя в фильме "Эдди "Орел" и без того хватает эмоционально ненапряженных моментов, сцена прощения и примирения, в которой герой Кристофера Уокена, бывший тренер по прыжкам с трамплина, признает свою неправоту перед своим подопечным (Хью Джекман), которому он сломал карьеру и, в итоге, всю жизнь – одна из самых эмоциональных в этой талантливой спортивной драме.

Bonus. "Излюбленное оружие" (2001)

Один из шедевров искусства музыкального видео – ролик с Кристофером Уокеном, снятый прославленным клипмейкером и режиссером Спайком Джонзи ("Быть Джоном Малковичем", "Она"). Отметим, что на момент съемок актеру было 57 лет, что не помешало ему не только станцевать, но и самому поставить хореографию танца. Не удивительно – в юности Уокен профессионально танцевал степ.

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