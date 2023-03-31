Крістоферу Уокену – 80. Сім найкращих сцен за участю головного кіногангстера Голлівуду (відео)

Загалом актор встиг знятися у сотні фільмів — і це не рахуючи роботи в театрі та на ТБ

31 березня уславленому голлівудському актору Крістоферу Уокену виповнилося 80 років. І хоча в цього харизматичного лицедія майже не було головних ролей, він став не просто одним із загальновизнаних королів другого плану, але ще й справжньою зіркою кіно. На честь ювілею Крістофера Уокена "Телеграф" зібрав найяскравіші появи актора на екрані.

"Енні Хол" (1977)

Як не дивно, першим помітним фільмом за участю Крістофера Уокена стала комедія, і не просто комедія – а одна з найкращих у світі. Актор зіграв коротку, але незабутню сцену в ролі малахольного брата Енні на ім’я Двейн, який мріє згоріти в полум’ї автокатастрофи. Чим, звичайно ж, добряче нервує невротичного та вразливого героя Вуді Аллена – особоливо коли Двейн сідає за кермо.

"Мисливець на оленів" (1978)

Знаменита сцена з "російською рулеткою", в яку в’єтконгівці змушують грати полонених американських солдат, викликала великий скандал у Радянському союзі — СРСР активно підтримував Національний фронт визволення Південного В’єтнаму. Але хто зараз про це пам’ятає, окрім істориків кіно? А сам фільм отримав свого часу п’ять премій "Оскар" та увійшов до всіх підручників. І хоча це лише друга велика роль Уокена, поряд з великим Робертом Де Ніро він виглядає цілком гідно.

"Мертва зона" (1983)

Одну з небагатьох головних ролей Крістофер Уокен зіграв однозначно в одній з найкращих екранізацій Стівена Кінга, яку поставив маестро хорорів Девід Кроненберг. І хоча актор тут виключно гарний буквально в кожному кадрі, сцени передбачення головного героя, який знайшов дар ясновидіння після автокатастрофи – одні з найпотужніших.

"Справжнє кохання" (1993)

Ще одна знаменита сцена з актором, яка увійшла в історію, належить жвавому перу Квентіна Тарантіно – тоді він ще не став зірковим режисером та заробляв на життя сценарною працею. Герой Денніса Хоппера, чий син ховається від мафії, завдає смертельної образи мафіозі (Крістофер Уокен), щоб уникнути тортур. В одній короткій сцені – весь майбутній стиль Тарантіно: страшне та смішне в рівних пропорціях, чорний гумор, хльостка ключова фраза ( "Я нікого не вбивав з 1984-го") та вибух насильства у фіналі.

"Кримінальне чтиво" (1994)

Незважаючи на те, що "Кримінальне чтиво" за останні тридцять років буквально розтягли на цитати, сцена з капітаном Кунсом і годинником, який він зміг зберегти в полоні для маленького Бутча, залишається однією з наймемітичніших у фільмі. З того часу невинне словосполучення "золотий годинник" назавжди втратило свій початковий зміст.

"Сонна лощина" (1999)

Крістофер Уокен — з тих акторів, які можуть зробити свого персонажа переконливим, навіть якщо у нього відсутня на плечах голова, і наздогнати остраху на глядачів без жодної репліки. І це при тому, що невелику роль у "Сонній лощині" відіграв сам Крістофер Лі, зірка британської студії хорорів Hammer. Найстрашніша поява сьогоднішнього іменинника у найстрашнішому фільмі Тіма Бартона.

"Едді "Орел" (2016)

Хоча у фільмі "Едді "Орел" і без того вистачає емоційно ненапружених моментів, сцена вибачення та примирення, в якій герой Крістофера Уокена, колишній тренер зі стрибків з трампліну, визнає власну неправоту перед своїм підопічним (Х’ю Джекман), якому він зламав кар’єру та, як наслыдок, усе життя – одна з найемоційніших у цій талановитій спортивній драмі.

Bonus. "Улюблена зброя" (2001)

Один із шедеврів мистецтва музичного відео – ролик із Крістофером Уокеном, знятий уславленим кліпмейкером та режисером Спайком Джонзі ("Бути Джоном Малковичем", "Вона"). Зазначимо, що на момент зйомок актору було 57 років, що не завадило йому не лише станцювати, а й самому поставити хореографію танцю. І не дивно – у юності Уокен професійно танцював степ.

Нагадаємо, що 14 березня оскароносному актору Майклу Кейну виповнилося 90 років. У зв’язку з чим "Телеграф" згадав п’ять його найнесподіваніших образів.