15 лет назад умер Джордж Карлин. Лучшие шутки великого стендап-комика (видео)

Так говорил Джордж Карлин о смысле жизни, войне, идиотах, деньгах и религии

Сегодня стендап-комедия в Украине набирает обороты и становится по-настоящему популярной. Но, к сожалению, в наших широтах по-прежнему мало кому известно имя Джорджа Карлина – американского философа от стендапа, автора пяти книг, распроданных миллионным тиражом, лауреата четырех премий "Грэмми" и прочая, и прочая.

Используя свое тонкое языковое чутье и язвительное чувство юмора как оружие в борьбе за политические и гражданские права, Карлин сделал стендап настоящим искусством. Он обрушивал свой сарказм на культ селебритис и потребления, консерваторов правого толка, корпоративную культуру и сексуальные табу.

Памяти Джорджа Карлина "Телеграф" предлагает вспомнить его самые знаменитые шутки и скетчи. Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

О смысле жизни

Мы знаем, как выжить, но не знаем, как жить.

Внутри каждого циника сидит разочаровавшийся идеалист.

Я хочу жить. Я не хочу умирать. Вот и весь смысл жизни: не умирать.

О войне

В юности Карлин симпатизировал движению хиппи и протестовал против войны во Вьетнаме

Воевать во имя мира — это как трахаться ради девственности.

Любое патриархальное общество или готовится к войне, или воюет, или восстанавливается после войны.

О тупости

Не смейте недооценивать возможности тупых людей, собравшихся в большие группы.

Есть немало людей, озабоченных безопасностью атомных станций и не пристегивающихся в машине.

О любви к людям

Что хорошего в эгоистах? Они не обсуждают других людей.

Вы когда-нибудь замечали за рулем, что все, кто едет медленнее вас — идиоты, а те, кто едет быстрее — маньяки?

Недавно я понял, для чего нужна электронная почта. Чтобы общаться с теми, с кем не хочешь разговаривать.

Что самое замечательное в доме на побережье? Вы окружены м*даками только с трех сторон.

В Техасе, например, разрешена смертная казнь. Знаете, что мне в этом нравится? Станет меньше техасцев.

О силе рекламы

Гусеница делает всю работу, но бабочка получает всю рекламу.

Вы когда-нибудь задумывались о тех людях, которые тратят по 2 доллара за каждую бутылочку воды Evian? Попробуйте написать Evian задом наперед.

О религии

Скажите людям, что на небесах есть невидимый мужик, который создал Вселенную — и подавляющее большинство вам поверит. Скажите им "осторожно, окрашено" — и они просто обязаны потрогать краску, чтобы убедиться в єтом.

Я вот думал, почему люди, старея, все активнее читают Библию. И тут меня осенило: они готовятся к выпускному экзамену.

Много лет я молил бога сделать что-нибудь с моим шумным соседом и его вечно лающей собакой. Джо Пеши (актер, известный ролями гангстеров в фильмах Мартина Скорсезе — "Телеграф") угомонил этого ублюдка всего за один визит. Просто удивительно, чего можно достичь при помощи обычной бейсбольной биты.

О деньгах

Собственность — обман. Никто ничем не владеет. Когда вы умрете, все останется здесь.

Хотите знать, как бы я описал экономические и социальные классы в нашей стране? Высший класс держит все деньги, не выплачивая ни цента налогов. Средний класс платит все налоги и делает всю работу. А бедняки… Они нужны для того, чтобы наводить ужас на средний класс. Чтобы он продолжал вкалывать.

У меня нет ни акций, ни других ценных бумаг. Все свои деньги я вкладываю в долги.

Дом ― это то место, где хранится наше барахло в то время, пока мы находимся вне дома, чтобы заработать еще больше барахла.

Карлин о Карлине

В 2022 году на канале НВО, где транслировались лучшие шоу Карлина, вышел документальный фильм известного комедиографа Джадда Апатоу ("Немножко беременна") "Джордж Карлин: американская мечта", посвященный непростой жизни и такой же трудной карьере короля комедии.

Нет смысла лишний раз повторять, какое колоссальное влияние оказал Карлин на коллег: среди спикеров такие разные, но уважаемые люди, как Бетт Мидлер, Кевин Смит и Чеви Чейз. У Джадда Апатоу получился очень яркий и чисто по-человески любопытный портрет Карлина не только как артиста, но в первую очередь, как живого и понятного человека со своими демонами, ошибками, взлетами и падениями.

Он пережил смерть жены от рака, алкогольную и наркотическую зависимость – причем полностью от выпивки и таблеток Карлин смог отказаться только в 67 лет, за четыре года до смерти. А культовой знаменитостью стал в том почтенном возрасте, когда другие комики отдыхают на пенсии, вспоминая былой кураж. Но сегодня его шутки живут собственной жизнью, а это, наверное, лучшая награда для комика.

Напомним, ранее "Телеграф" вспоминал пять лучших ролей Джеймса Гандольфини в десятилетнюю годовщину со дня смерти звезды "Клана Сопрано".