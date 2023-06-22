15 років тому помер Джордж Карлін. Найкращі жарти великого стендап-коміка (відео)

Що казав Джордж Карлін про сенс життя, війну, ідіотів, гроші та релігію

Сьогодні стендап-комедія в Україні набирає обертів та стає по-справжньому популярною. Але, на жаль, у наших широтах, як і раніше, мало кому відомо ім’я Джорджа Карліна – американського філософа від стендапу, автора п’яти книг, розпроданих мільйонним тиражем, лауреата чотирьох премій "Греммі" тощо.

Використовуючи своє тонке мовне чуття та уїдливе почуття гумору як зброю у боротьбі за політичні та громадянські права, Карлін зробив стендап справжнім мистецтвом. Він обрушував свій сарказм на культ селебрітіс та споживання, консерваторів правого напрямку, корпоративну культуру та сексуальні табу.

Пам’яті Джорджа Карліна "Телеграф" пропонує згадати його найзнаменитіші жарти та скетчі. Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

Про сенс життя

Ми знаємо як вижити, але не знаємо, як жити.

Усередині кожного циніка сидить ідеаліст, що розчарувався.

Я хочу жити. Я не хочу вмирати. Ось і весь сенс життя: не вмирати.

Про війну

У юності Карлін симпатизував руху хіпі та протестував проти війни у В’єтнамі

Воювати в ім’я миру — це як трахатись заради цноти.

Будь-яке патріархальне суспільство або готується до війни, або воює, або відновлюється після війни.

Про тупість

Не смійте недооцінювати можливості тупих людей, які зібралися у великі групи.

Є чимало людей, стурбованих безпекою атомних станцій, які не пристібаються в машині.

Про любов до людей

Що хорошого в егоїстах? Вони не обговорюють інших людей.

Ви коли-небудь помічали за кермом, що всі, хто їде повільніше за вас — ідіоти, а ті, хто їде швидше — маніяки?

Нещодавно я зрозумів, навіщо потрібна електронна пошта. Щоб спілкуватись з тими, з ким не хочеш розмовляти.

Що чудове в будинку на узбережжі? Ви оточені м*даками тільки з трьох сторін.

У Техасі, наприклад, дозволено смертну кару. Знаєте, що мені в цьому подобається? Буде менше техасців.

Про силу реклами

Гусениця робить всю роботу, але метелик отримує всю рекламу.

Ви коли-небудь замислювалися про людей, які витрачають по 2 долари за кожну пляшечку води Evian? Спробуйте написати Evian задом наперед.

Про релігію

Скажіть людям, що на небесах є невидимий мужик, який створив Всесвіт — і переважна більшість вам повірить. Скажіть їм "обережно, пофарбовано" — і вони просто зобов’язані доторкнутися до фарби, щоб переконатися в цьому.

Я думав, чому люди, коли старіють, все активніше читають Біблію. І тут мене осяяло: вони готуються до випускного іспиту.

Багато років я благав бога зробити щось з моїм галасливим сусідом та його собакою, яка весь час гавкає. Джо Пеші (актор, відомий ролями гангстерів у фільмах Мартіна Скорсезе — "Телеграф") вгамував цього виродка всього за один візит. Просто дивно, чого можна досягти за допомогою звичайної бейсбольної біти.

Про гроші

Власність – обман. Ніхто нічим не володіє. Коли ви помрете, все залишиться тут.

Хочете знати, як би я описав економічні та соціальні класи у нашій країні? Вищий клас тримає всі гроші, не сплачуючи жодного центу податків. Середній клас сплачує всі податки та робить усю роботу. А бідняки... Вони потрібні задля того, щоб наводити жах на середній клас. Щоб він продовжував працювати.

Я не маю ані акцій, ані інших цінних паперів. Усі свої гроші я вкладаю у борги.

Будинок ― це те місце, де зберігається наше барахло у той час, поки ми перебуваємо поза домом, щоб заробити ще більше барахла.

Карлін про Карліна

У 2022 році на каналі НВО, де транслювалися найкращі шоу Карліна, вийшов документальний фільм відомого комедіографа Джадда Апатоу ("Трішки вагітна") "Джордж Карлін: американська мрія", присвячений непростому життю та такій же важкій кар’єрі короля комедії.

Немає сенсу вкотре повторювати, який колосальний вплив зробив Карлін на колег: серед спікерів такі різні, але шановні люди, як Бетт Мідлер, Кевін Сміт та Чеві Чейз. У Джадда Апатоу вийшов дуже яскравий і чисто по-людськи цікавий портрет Карліна не тільки як артиста, але в першу чергу, як живої та зрозумілої людини зі своїми демонами, помилками, злетами та падіннями.

Він пережив смерть дружини від раку, алкогольну та наркотичну залежність – причому повністю від випивки та пігулок Карлін зміг відмовитися лише у 67 років, за чотири роки до смерті. А культовою знаменитістю став у тому поважному віці, коли інші коміки відпочивають на пенсії, згадуючи колишній кураж. Але сьогодні його жарти живуть власним життям, а це, мабуть, найкраща нагорода для коміка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" згадував п’ять найкращих ролей Джеймса Гандольфіні у десятирічні роковини від дня смерті зірки "Клана Сопрано".