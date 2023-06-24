Почему не стареет "Форрест Гамп". Культовому фильму исполнилось 29 лет

Этот добрый и светлый фильм воспевает непроходящие человеческие ценности

29 лет назад на экраны сначала Америки, а затем и всего мира вышел фильм Роберта Земекиса "Форрест Гамп", ставший мгновенной классикой. Лента более тридцати раз окупилась в прокате, получила пяток "Оскаров" и парочку "Золотых глобусов", разошлась на цитаты, вошла во все возможные кино- и не только рейтинги, оказала огромное влияние на массовую культуру и стала любимым фильмом нескольких поколений зрителей.

В чем непреходящая ценность "Форреста Гампа", разбирался "Телеграф".

Как это часто бывает с шедеврами, появление на свет "Форреста Гампа" стало цепью случайностей. Студия не верила в фильм: после "Человека дождя" с Томом Крузом и Дастином Хоффманом боссы Warner Bros не хотели рисковать, снимая второй подряд высокобюджетный фильм с главным героем-аутистом.

Роберт Земекис, как и Том Хэнкс, оказались в проекте тоже случайно, но выбор актера на главную роль оказался решающим. Как вспоминал впоследствии оператор фильма Дон Берджес, уже в процессе съемок всей команде было понятно, что они создают не очередной летний блокбастер (что само по себе неплохо), а нечто особенное.

"Форест Гамп" относится к тем фильмам, на которых выросло целое поколение. В Украине это поколение нынешних сорока-пятидесятилетних, которые смотрели новинки кино не в кинотеатрах, а на домашних видеомагнитофонах. Интернета не было, а до возрождения кинопроката в Украине оставалось еще несколько лет: в первой половине 1990-х в кинотеатрах открывались ночные клубы, магазины или даже продуктовые рынки, как в столичном кинотеатре имени Гагарина.

Так что кассеты для просмотра приходилось брать у друзей или в точках видеопроката – прямо как молодому Квентину Тарантино, чье "Криминальное чтиво", вышедшкк на экраны в том же 1994 году, стало таким же поколенческим фильмом, как и лента Роберта Земекиса о большом ребенке с лицом Тома Хенкса.

Сегодняшним зрителям, которые захотят открыть для себя этот удивительный фильм, может броситься в глаза его нетипичная для нашего пост-ироничного времени наивность, причем наивность самого слащавого толка. Критики фильма любят сравнивать экранизацию с литературным источником, где главный герой не настолько невинен, как герой Тома Хенкса.

В романе Уинстона Грума умственно отсталый Форрест — персонаж куда более саркастичный, даже злой, как и вся интонация истории об идиоте, на глазах которого разворачиваются главные события в истории Америки ХХ века. Для сравнения, знаменитая фраза из фильма "Жизнь, как коробка шоколадных конфет" в оригинале звучала так: "Жизнь идиота – это вам не коробка с шоколадными конфетами".

Между тем, несмотря на эту кажущуюся наивность, "Форрест Гамп" не просто мастерски сделанное кино, начиная блестящим сценарием и заканчивая уникальными для своего времени спецэффектами. В первую очередь, это очень добрый и светлый фильм, который рассказывает о непроходящих человеческих ценностях. Носителем которых, собственно, и является на первый взгляд недалекий герой Тома Хэнкса.

Простодушие героев – одна из главных черт большого американского кино, тем более в 1990-х. Простодушны и наивны герои Джима Джармуша, взрослые дети, затерянные в больших городах (или, как в случае с "Мертвецом", на бескрайних равнинах). За редким исключением, таковы герои лучших фильмов братьев Коэнов и даже Дэвида Линча, несмотря на весь сюрреалистический морок его картин. Простодушны герои главного актера эпохи Джонни Деппа, от "худшего режиссера всех времен" Эда Вуда и до честного служаки Донни Браско.

Впервые подобный герой пришел в голливудское кино в 1980 году. В фильме замечательного, но теперь почти забытого режиссера Хэла Эшби "Будучи там" великий комик Питер Селлерс играет умственно отсталого садовника, который попадает в политическую элиту Вашингтона – да настолько удачно, что его прочат в следующие президенты США.

Простодушие таких героев дает ту необходимую точку отстранения, которая позволяет увидеть привычные явления и вещи в политике, обществе, искусстве и так далее в необычном ракурсе, недоступном в нашей повседневной жизни, когда мы погружены в ее поток, то называется, с головой.

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Форрест Гамп проходит через большинство ключевых событий американской истории ХХ века, начиная с триумфа Элвиса и заканчивая эпидемией СПИДа, каждый раз оказываясь в самой гуще событий, на которые реагирует с детской непосредственностью. Его главное оружие, как в мирной жизни, так и на войне – доброжелательность, чувство долга и трудолюбие. То есть главные американские добродетели, на которых базируется пресловутая Американская мечта.

Есть даже такое мнение, что именно благодаря образу Форреста Гампа – уроженца консервативного юга США и приверженца традиционных ценностей среднего класса, — на выборах в Конгресс 1994 года победили республиканцы. Что кажется особенно ироничным на фоне истории героя, которого назвали, как мы помним, в честь далекого предка по имени Натаниэль Форрест Гамп.

Форрест описывал его как "предводителя людей, который любили одеваться в белую одежду и накрываться простынями, даже лошадей они накрывали белыми простынями". Иными словами, наш добрый и справедливый трудяга – потомок основателя Ку-клус-клана.

В общем, приятного вам просмотра! И не забудьте поискать фильм в украинской озвучке.

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