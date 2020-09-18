Автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум найден мертвым

В США в своем родном городе Феерхоуп в штате Алабама скончался оскароносный писатель, автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление мэра.
"С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора", - сообщил мэр города.
Причина смерти не уточняется.
Книга "Форрест Гамп" 1986 года стала самой популярной работой автора благодаря ее экранизации с голливудским актером Томом Хэнксом в главной роли.
Картина получила шесть премий "Оскар", в том числе в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер". После экранизации роман писателя разошелся многомиллионными тиражами и стал главной работой его жизни.
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