Скончался звезда телепрограммы "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Известный член клуба "Что? Где? Когда" умер на 65 году жизни.

О смерти Михаила Смирнова сообщил его близкий друг и коллега по команде Максим Поташев на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", - написал Поташев.

Михаил Смирнов отдал игре "Что? Где? Когда?" не один десяток лет. Ветеран игры пребывал в известном интеллектуальном клубе с 1988 по 2010 годы. Он был капитаном команды, в которую входили Максим Поташев, Леонид Тимофеев, Борис Левин и другие участники.

На официальной странице известной телеигры в Инстаграм также отреагировали на потерю.

View this post on Instagram A post shared by «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (@chto_gde_kogda) on Sep 10, 2020 at 10:56am PDT

"В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодёжью. Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Смирнова", - написали в соцсети.

Как сообщалось ранее, ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий.