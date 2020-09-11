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Скончался звезда телепрограммы "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Скончался звезда телепрограммы "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известный член клуба "Что? Где? Когда" умер на 65 году жизни.

О смерти Михаила Смирнова сообщил его близкий друг и коллега по команде Максим Поташев на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", - написал Поташев.

Михаил Смирнов отдал игре "Что? Где? Когда?" не один десяток лет. Ветеран игры пребывал в известном  интеллектуальном клубе с 1988 по 2010 годы. Он был капитаном команды, в которую входили Максим Поташев, Леонид Тимофеев, Борис Левин и другие участники.

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На официальной странице известной телеигры в Инстаграм также отреагировали на потерю.

 
 
 
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"В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодёжью. Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Смирнова", - написали в соцсети.

Как сообщалось ранее, ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий.

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Михаил Смирнов.

Автор:

Телеграф
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