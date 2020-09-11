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Будь драконом: ушла из жизни звезда "Игры престолов" Дайана Ригг

Будь драконом: ушла из жизни звезда "Игры престолов" Дайана Ригг
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
10 сентября в возрасте 82 лет ушла из жизни известная актриса театра и кино Дайана Ригг. Об этом сообщила ее дочь.

По словам ее дочери, актриса умерла от рака, диагностированного в марте.

"Последние месяцы она провела в позитивных размышлениях о своей необычной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию", - отметила ее дочь - Рэйчел Стирлинг.

Информацию о кончине артистки также подтвердил ее агент Саймон Бересфорд.

«С огромной печалью сообщаю, что леди Дайана Ригг скончалась сегодня рано утром. Она была дома со своей семьей, которая просит уединения в это непростое время, — добавил он. — Дайана была иконой театра, кино и телевидения. Она являлась лауреаткой премий BAFTA, «Эмми», «Тони» и других, которые были вручены ей за работу на сцене и киноэкране. Ригг была любима и уважаема в своей профессии. Ее будет очень не хватать».

Дайана Ригг родилась 20 июля 1938 года в британском Донкастере, однако раннее детство провела в Индии, где работал ее отец. В Англию она вернулась в восемь лет, чтобы обучаться в школе-интернате.

Ригг начала сниматься в конце 1960-х годов. Известность ей принесло участие в британском сериале «Мстители». Актриса также снялась в таких лентах, как "Доктор Кто", "Зло под солнцем", "Король Лир", "Миссис Брэдли", "Разрисованная вуаль", "Больница", "Дыши ради нас".

Дайана Ригг известна по роли Трейси ди Винченцо в фильме о Бонде 1969 года "На секретной службе ее Величества" - она стала первой и единственной женой Джеймса Бонда в "бондиане".

"Нам очень грустно слышать о кончине Дамы Дайаны Ригг, легендарной актрисы театра и кино, которую очень полюбили поклонники Бонда за ее запоминающееся исполнение роли Трейси ди Винченцо в "На секретной службе ее Величества", единственной женщины, вышедшей замуж за Джеймса Бонда. Мы сердцем и душой с ее семьей и друзьями в это печальное время". Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи (продюсеры франшизы)", - говорится на странице франшизы в Тwitter.

А фанаты сериала "Игра престолов" хорошо запомнили актрису в роли Оленны Тирелл.

"Будь драконом. Королевство всегда будет помнить Дайану Ригг", - говорится в Twitter шоу.

С 1994 года Ригг носила титул Кавалерственной дамы, который ей пожаловали за вклад в театральное искусство.

Отметим, что Дайану Ригг можно будет увидеть в предстоящем фильме Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо", который выйдет в апреле 2021 года.

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Актриса, Дайана Ригг, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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