"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий

В возрасте 79 лет скончался один из самых известных голосов Украины — диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий.

В понедельник, 7 сентября, умер украинский диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий. Об этом сообщил генпродюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин на своей странице в Facebook.

"Умер Николай Козий — легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", — написал он.

Козий родился 19 июня 1941 года. Его называли одним из лучших украинских дикторов. Принимал участие в озвучивании популярных телесериалов и программ, в том числе передач Украинского радио для школьников.

С середины 1990-х был был ведущим утренней информационной программы НРКУ, а также вел дневные информационные выпуски.

Голос Николая Козия можно узнать с первых минут. В числе его работ дубляж телесериалов Альф (голос Вилли), Коломбо, фильмов Король говорит, Ноев ковчег, мультсериалов Паровоз Томас и его друзья, Трасформеры и другие. Николай Козий сотрудничал с Украинским обществом слепых, записав для него огромное количество аудиокниг.

Кроме того, Николай Козий озвучил на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины и начитал Библию на украинском языке в аудиоформате.