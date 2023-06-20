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Русским здесь не рады. Финский фильм "Бессмертный" как эффективный инструмент пропаганды

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
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Автор
За полтора часа фильма герой Йорма Томилла не произнес и десятка реплик Новость обновлена 20 июня 2023, 16:21
За полтора часа фильма герой Йорма Томилла не произнес и десятка реплик. Фото variety.com

Финские кинематографисты показали пример минкульту Украины, как снимать патриотические кино

Фильмом-закрытием кинофестиваля "Миколайчук OPEN", который проходит на данный момент в Черновцах, стал нашумевший по всему миру финский фильм "Бессмертный" – жестокий военный боевик, в котором многие зрители увидели оммаж фильмам Квентина Тарантино.

"Телеграф" посмотрел "Бессмертного" одним из первых и пришел к выводу, что этот фильм непременно нужно посмотреть украинскому министерству культуры в полном составе: именно таким должно быть национальное патриотическое кино.

1944 год. Вторая мировая война. Богом забытый уголок Лапландии. Немногословный старатель с суровым лицом Йорма Томилла ("Бородатый нянь") моет золото и наконец-то натыкается на золотоносную жилу. Улыбнувшись судьбе в ответ, мужчина навьючил коня слитками и поехал в город менять на наличные.

Но не тут-то было. Как поется в старой песне, "мимо шел отряд Гестапо", и командир в исполнении Акселя Ханни ("Макс Манус"), понятное дело, польстился за чужое золотишко.

Дальше начинается противостояние старателя с карателями, в процессе которого героя расстреливают из автоматов и минометов, сжигают заживо, топят и вешают, периодически избивая до полусмерти, пока наконец, не роняют вместе с самолетом. И все это время герой Томилла, глядя исподлобья – как и полагается смотреть на нацистов настоящему партизану, отказывается умирать и голыми руками убивает врагов одного за другим. (Так, собственно, и звучит дословный перевод фильма – "Тот, кто отказывается умирать", в украинской озвучке его вполне естественно переименовали в "Незламність".)

Умирать он отказался еще в Зимнюю войну 1939 года, когда красноармейцы жестоко убили всю его семью, после чего солдат превратился в грозного мстителя, наводившего лютый ужас на русских. Уничтожив с особым цинизмом три сотни врагов, он заслужил прозвище "Кащей бессмертный".

В общем, после того, как старый солдат вспомнил прежние навыки, дальнейшие полтора часа фильма несложно представить. Но все-таки лучше хотя бы разок посмотреть.

Режиссер Ялмари Хелландер (ранее снял боевик с Сэмюэлом Л. Джексоном "Большая игра", ставший самым дорогим национальным блокбастером) сравнивает своего героя с Джоном Рэмбо, а фильм – с классическими вестернами.

"Я понял, что невозможно избежать влияния вестерна, потому что в кадре мы видим человека на лошади, который едет по типичному ландшафту. Я действительно пытался сделать классику, снять фильм в стиле старой школы, которые сам так любил в детстве",поделился режиссер.

Стоит признать, что несмотря на очень приличную операторскую работу и отлично проработанные спецэффекты, все это смотрится на экране точно также, как и воспринимается в пересказе – то есть как минимум странно. В таком случае, что же в этом фильме хорошего? И чем именно "Бессмертный" заслужил такой успех по всему миру, собрав прекрасную прессу?

Известный финский актер Аксель Ханни
Аксель Ханни с одинаковой легкостью играет как нацистов, так и героев Сопротивления

"Этот экстравагантно жестокий и веселый боевик из Финляндии предлагает нам комедию смертей: щедрый праздник для нацистов, отправляющихся к своему создателю самым глупым и диким образом, что заставило зрителей в зале взвизгивать от смеха", – пишет авторитетное издание The Guardian.

Изданию вторит специальный ресурс Worth It Or Woke: "Бессмертный" определенно является примером победы стиля над содержанием. Этот фильм отказывается от всех стереотипов: здесь нет даже остроумных диалогов и фарсовых шуток, прерывающих важные эмоциональные моменты".

Но такой прием фильма объясняется не его художественными достоинствами (они довольно условные), и ни черным юмором, не говоря уже о спецэффектах, которые так нахваливал режиссер в своих интервью. И даже не экспериментами с драматургией – к слову, западные кинокритики так и не обратили внимания на то, что едва ли не впервые в подобном кино протагонистом выступает не человек со сверхъестественными способностями или пришелец, как в супергеройских фильмах, а злой дух, фольклорная сущность.

Глубже всего проник в суть автор портала RogerEbert.com: "Эта развернутая диверсия исторических образов сделана для того, чтобы донести глубокое националистическое послание фильма".

Грубо говоря, "Бессмертный" – это политический фильм, выполняющий функцию государственной агитации. Не зря в фильме упоминаются 300 советских солдат, собственноручно убитых героем в ходе Зимней войны с Советским союзом. Такое кино представляет собой самую наглядную пропаганду Сил обороны Финляндии, очень успешно совпавшую в прокате (на западе фильм вышел на экраны в последних числах мая) с историческим вступлением Финляндии в НАТО 4 апреля 2023 года.

Напомним, что Финляндия почти полвека дистанцировалась от НАТО, последовательно занимая внеблоковый статус, и пошла на сближение с Североатлантическим альянсом только после распада Советского союза, в 1994 году. А конец 75-летнему нейтралитету положило вторжение россии в Украину, когда финны воочию увидели реальные перспективы новой войны с агрессивным и недалеким соседом. Уже 17 мая 2022 года финский парламент одобрил подачу заявки в НАТО, а в Альянсе ее ратифицировали в рекордные сроки – впервые в истории НАТО.

Зрителям не стоит обманываться тем, что ярость Бессмертного обрушивается в фильме на нацистских солдат: профашистская риторика кремля была очевидной с самого начала так называемой "специальной операции". Не говоря уже об открыто проговоренной русофобии в предистории главного героя.

Никто не знает, что в голове у путина – похоже на то, что этого не знает даже сам путин. Но я лично после "Бессмертного" дважды подумал бы перед тем, как идти войной на Финляндию. Как говорится, себе дороже.

Ранее "Телеграф" одним из первых посмотрел премьерные эпизоды шестого сезона сериала "Черное зеркало" и решил разобраться, что в нем хорошо, а что плохо.

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#Кино #Пропаганда #Минкульт #Квентин Тарантино