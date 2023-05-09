Гитлера расстреляли евреи, а Сталина казнили в Берлине. Альтернативная история Второй мировой войны в кино (видео)

Даже в параллельной реальности фантастов Третий рейх рано или поздно терпит поражение

Многие годы День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечается 9 мая, хотя нацисты подписали капитуляцию накануне, 8 мая. Это несовпадение дат – лучшая иллюстрация огромного количества спекуляций вокруг событий Второй мировой. Начиная отрицанием Холокоста, что в ряде стран уголовно наказуемо, и заканчивая вполне безобидными теориями альтернативного развития истории.

Что было бы, если во Второй мировой победила Германия? Какова была бы роль Японии и США? Как долго могло бы продержаться партизанское движение в СССР? А если бы покушение на Гитлера удалось? Сегодня "Телеграф" собрал для вас лучшие фильмы и сериалы, которые пытались ответить на эти вопросы.

Филипп Дик заново придумал альтернативную историю

Самым известным произведением в жанре альтернативной истории, где Третий рейх одержал победу, принято считать роман Филиппа Дика "Человек в высоком замке" (1962). Но первые антиутопии о мировом господстве гитлеровской Германии выходили уже вскоре после прихода фюрера к власти – например, роман Мюррей Констентайн "Ночь свастики" (1937).

Фантаст, философ и визионер Филипп Дик

В отличие от книги Констентайн и прочих подобных сочинений, непреходящий интерес к роману Дика объясняется двумя его достоинствами. Во-первых, писатель создал интригующую модель альтернативной вселенной, в которой Советский союз пал в первый же год войны (по сюжету, Сталина казнили в Берлине в 1949 году), а США так и не смогли преодолеть Великую депрессию. В результате Америку поделили на оккупационные зоны победители Второй мировой – Германия и Япония.

Во-вторых, Филипп Дик вписывает в эту альтернативную историю еще одну – в которой Германия терпит поражение, но антигитлеровскую коалицию возглавляет не Советский Союз, а Великобритания (то есть выстраивая еще одну параллельную вселенную, которая описана в запрещенной книге, созданной тем самым Человеком в высоком замке). Такой прием придает книге тревожный, параноидальный оттенок, заставляя читателя усомниться в реальности описанных событий.

Затерянные в параллельных мирах

В сериальной экранизации "Человека в высоком замке" (2015-2019) интрига разворачивается вокруг катушек с кинохроникой, на которых запечатлено поражение Германии. Собственно говоря, с романом сериал объединяет только название и главные персонажи. Мало того, создатели придумали собственного антагониста, обергруппенфюрера СС Джона Смита (великолепная роль Руфуса Сьюэлла, "Темный город").

Отталкиваясь от книги, создатели сериала развили альтернативную вселенную книги Филиппа Дика до фантасмагорических размеров, где параллельный мир продуман до последних нюансов. В экранизации на первый план выходит противостояние подпольщицы Джулианны Крейн (Алекса Давалос, "Город гангстеров") и обергруппенфюрера Смита, а Человек в высоком замке оказывается не писателем, а физиком, способным создавать порталы в другие миры. В какой-то момент и без того безумная реальность сериала окончательно сходит с ума, когда главные гером начинают двоится в этих параллельных мирах.

Затянутый и неровный, сериал получает второе дыхание в третьем сезоне, когда сюжет полностью отрывается от литературного источника и дальше несется на всех скоростях к финалу.

Формально оставаясь высококлассным развлекательным шоу, "Человек в высоком замке" стал очень своевременным напоминанием о бесчеловечной природе нацизма – сцены истязаний и расстрелов показаны натуралистично и буднично. А липкая атмосфера униженности и страха жизни под оккупацией передана почти на тактильном уровне.

"Фатерлянд". Неудачная экранизация популярного бестселлера

Роберт Харрис и его книги

Британец Роберт Харрис в своем первом романе "Фатерлянд" (1992) использовал идеи Филиппа Дика, но в отличие от "проклятых вопросов" американского фантаста – что есть реальность и какое место мы в ней занимаем, выстроил свою книжку по всем законам бестселлера.

Как и в "Человеке в высоком замке", действие "Фатерлянда" происходит в начале шестидесятых, но в оккупированной Британии. Остатки партизанского сопротивления тлеют только в Сибири и на Урале, и Америка остается единственной державой, противостоящей Третьему рейху – за счет ядерного паритета.

Основная интрига романа закручена вокруг тайных документов, открывающих правду о Холокосте: за океан так и не просочилась правда о лагерях смерти, и американцы уверены, что всех европейских евреев просто депортировали на восток. Но накануне подписания мирного договора между рейхом и США информация об "окончательном решении еврейского вопроса" попадает в руки немецкого полицейского, который ценой своей жизни передает ее американской журналистке. Что становится началом конца гегемонии нацистов в Европе.

Роман с лихо закрученным сюжетом, где вымышленные персонажи действовали на равных с реальными историческими личностями, ожидаемо стал бестселлером. Но даже Рутгер Хауэр в главной роли (сыгравший, кроме прочего, в "Блейд раннере" по Филиппу Дику) не смог спасти телевизионную адаптацию книги – фильм "Фатерлянд" (1994) выглядит именно так, как снимали на ТВ до начала эпохи великих сериалов. То есть дешево и сердито.

Это случилось в Британии

Практический неизвестный нашим зрителям британский фильм "Это случилось здесь" вышел на экраны в 1965 году, но снимался долгих восемь лет – партизанским методом, на собственные средства его авторов, энтузиастов кино Кевина Браунлоу и Эндрю Молло. Аскетичный, черно-белый арт-фильм, стилизованный под документальную сьемку, рассказывает о повседневной жизни британцев (главная героиня – медсестра) во время гипотетической оккупации Британии нацистскими войсками.

Впоследствии сам Гитлер признавал, что если бы он не дал уйти из Дюнкерка 400-тысячному контингенту союзных войск Британии, Франции и Бельгии, то ход Второй мировой был бы совсем другим. (Этим событиям посвящены фильмы "Уикэнд на берегу океана" 1964 года режиссера Анри Вернея с Жан-Полем Бельмондо в главной роли и "Дюнкерк" Кристофера Нолана, 2017.)

По сюжету, уничтожив части союзников в Дюнкерке, Германия без особого сопротивления захватывает остров, устанавливая марионеточное правительство во главе с лидером Британского союза фашистов Освальдом Мосли – реальным историческим лицом. С бесстрастностью документа фильм фиксирует будни оккупации с ее ежедневной рутиной выживания, когда на первый план выходят не исторические катаклизмы, а простые нужды маленьких людей, вынужденных сотрудничать с нацистами.

Как Квентин Тарантино убил Адольфа Гитлера

Хулиганский боевик Квентина Тарантино (хотя "Бесславных ублюдков" сложно отнести к определенному жанру – здесь хватило места и вестерну, и черной комедии) поставил окончательную точку в сомнительном тезисе о том, что именно Америка победила во Второй мировой – конечно же, с точки зрения Голливуда.

45-летний режиссер резвится в этом фильме, как дитя, вряд ли отдавая себе отчет в том, что идея "эскадрона смерти", состоящего из американских солдат еврейского происхождения, снимающих скальпы с нацистов в оккупированной Франции, может быть оскорбительной. Как памяти героев Французского сопротивления в целом, так и Еврейской боевой организации в частности. С типичным для постмодерниста варварством Тарантино в этом фильме уравнивает в жестокости палачей и жертв. Но с таким восхитительным простодушием, что не поддаться идиотскому обаянию "Ублюдков" непросто.

Конечно же, это "шоу украл" у Тарантино Кристоф Вальц, получивший главный актерский приз Каннского кинофестиваля и ставший большой звездой. Его штандартенфюрер СД Ганс Ланда затмил всех остальных персонажей настолько, что в памяти остались только сцены с его участием – и та самая, в которой отряд мстителей расстреливает из автоматов Гитлера и все его окружение.

Конечно же, все это жизнерадостное "мочилово" происходит в кинотеатре, во время сеанса. Как и любой другой фильм Тарантино, "Бесславные ублюдки" – это кино не о войне, это кино о кино.

Ранее "Телеграф" писал о том, как восстанавливали города Европы после Второй мировой войны.