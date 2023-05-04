Сегодня День "Звездных войн". Как фантастическая киноэпопея изменила мир

В 1977 году в успех "Звездных войн" не верили даже создатели

4 мая весь просвещенный мир празднует неофициальный День "Звездных войн", или День Люка Скайуокера. В самом деле, редкий фильм оказывал такое глубокое воздействие не только на искусство кино, но и на другие сферы жизни, вплоть до политики.

Например, в 1983 году бывший актер, а на тот момент 40-й президент США Рональд Рейган назвал Советский союз "Империей зла", а систему противоракетной обороны СОИ — "Звездными войнами". Создатели фильма пытались даже судиться с администрацией, но безрезультатно.

Какое влияние оказал фильм, разбирался "Телеграф".

Фантастика вернулась на экраны

До появления "Звездных войн" молодого режиссера, сценариста и продюсера Джорджа Лукаса кинофантастика считалась маргинальным жанром. Несмотря на такие маленькие шедевры, как "День, когда Земля остановилась", "Нечто из иного мира" (оба – 1951) или "Ночь живых мертвецов" (1968), в основном фантастические фильмы были третьесортными фильмами ужасов со смехотворными, по теперешним представлениям, спецэффектами.

Вот так космические корабли выглядели на экране в 1959 году

"2001: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика (1968) стала исключением из правил – этот непростой по форме и смыслу арт-фильм стал большим хитом, десятикратно окупившим свой бюджет, благодаря инновационным съемкам и моде на "психоделическое" искусство.

В отличие от философского шедевра Кубрика, "Звездные войны" разыграли беспроигрышную карту приключенческого кино для подростков, в котором легко узнавался привычный вестерн. Феноменальный успех этого первого фантастического блокбастера открыл дорогу таким классическим уже фильмам, как "Чужой" (1979), "Бегущий по лезвию" (1982), "Нечто" (1982), "Терминатор" (1984), "Дюна" (1984), "Муха" (1986) и так далее.

...и через 18 лет в "Звездных войнах"

Сегодня новый фантастический фильм выходит в прокат буквально каждую неделю.

Джордж Лукас создал свою "вселенную"

Продолжения фильмов снимались и раньше, тем более фантастических – вспомним того же "Кинг Конга" (1933). Студии алчно снимали продолжения кассовых хитов, выдаивая успех первого фильма до последнего цента. Так было в случае с серией фильмов "Планета обезьян" (1968-1973), когда каждая последующая лента была дешевле и хуже предыдущей. Но впервые в истории студия купила проект из трех фильмов сразу.

Начиная "Звездными войнами", продолжения не повторяли образы и находки оригинального фильма, а дополняли и расширяли историю. Бюджеты также росли от фильма к фильму, как и доходы от проката, а не наоборот – обычно франшизы закрывали после того, как они переставали приносить деньги даже на телевидении. А второй фильм цикла — "Империя наносит ответный удар" (1980) — даже превзошел первый как по своим художественным достоинствам, так и по зрелищности.

До каких размеров разрослась "вселенная" "Звездных войн" сегодня, можно лишний раз не напоминать – это и книги, и комиксы, и сериалы, и мультфильмы, которые объединены единой мифологией и персонажами.

Обилие мемов – самый точный маркер глубокого проникновения в массовую культуру

Следующий проект Лукаса, цикл фильмов об Индиане Джонсе, был продан студии тоже в виде трех кинолент. (Думаю, пятый фильм серии, с 80-летним Харрисоном Фордом, в 1970-х годах мог привидеться своим создателям разве что в страшном сне.) Дальше были "Назад в будущее" (1984-1990), когда первые две части фильма снимались одновременно, но вышли в прокат с разницей в четыре года, "Матрица", "Гарри Поттер" и так далее.

Революция в звуковых и видеоэффектах

До появления "Звездных войн" специальные оптические эффекты были довольно примитивными. Чтобы снять свой фильм, Джорджу Лукасу пришлось создавать с нуля принципиально новые технологии, а попутно он создал целую индустрию.

Джордж Лукас с макетом "Звезды смерти"

Компания Industrial Light and Magic (ILM), работавшая над спецэффектами, почти год снимала свой первый кадр для фильма длинной в минуту и потратила на него миллион долларов. Для комбинированных съемок космических боев использовались старые добрые макеты кораблей, как в 1950-х. Но теперь их не подвешивали на удочках, а снимали с помощью запрограммированных камер, которые позволили создать на постпродакшне очень реалистичные эффекты. В итоге головокружительные гонки в космосе стали главным аттракционом фильма.

В дальнейшем компания напрямую занялась компьютерной графикой. В 1985 году ILM создает первый цифровой персонаж в кино, который взаимодействует с реальным актером – оживший рыцарь с витража в "Молодом Шерлоке Холмсе" Барри Левинсона. Терминатор из жидкого металла во второй части фантастического боевика Джеймса Кэмерона (1992) и реалистичные динозавры в "Парке Юрского периода" (1994) – тоже их рук дело.

Момент взрыва корабля повставцев при столкновении со "Звездой смерти"

Звуковые эффекты также были новаторскими. Для создания звука лазерного меча использовали гудящий кинескоп. Знаменитое тяжелое дыхание Дарта Вейдера записывалось с помощью акваланга, а звук выстрела лазерной пушки возник благодаря растянутой пружине.

Наконец, специально для фильма была придумана революционная система Dolby, автоматически распределяющая источники звука в зависимости от их положения. Сегодня ей оборудован каждый домашний кинотеатр.

Новые источники дохода и движение гиков

Благодаря новаторским спецэффектам, фильм серьезно выбился из бюджета, и продюсеры урезали Джорджу Лукасу режиссерский гонорар. А взамен, чтобы подсластить пилюлю, отдали ему 40% прав на персонажей. Лукас, который и сам не верил в успех своего фильма, надеялся хоть что-то заработать на мерче – футболках, игрушках, постерах: все-таки героев отличали запоминающиеся визуальные образы.

Персонажи "Звездных войн" - обязательные участники крупнейшего конвента "гиков" в Сан-Диего

Но после того, как фильм стал большим хитом, игрушечные фигурки героев, модели космических кораблей, настольные и видеоигры по мотивам фильма, маски, костюмы и так далее, и тому подобное стали золотым дном. Не удивительно: та же маска Дарта Вейдера стала одним из самых узнаваемых символов массовой культуры. По мере того, как разрасталась "вселенная" "Звездных войн", мерч приносил дополнительные доходы за счет новых персонажей.

Вы готовы отдать за такой раритет 25 тыс долларов?

Соответственно, возникло сообщество коллекционеров, которые скупали все это добро. Так на основе немногочисленной тусовки собирателей комиксов и сопутствующих товаров (в первую очередь, игрушек), которые объединялись в первые "конвенты" ради обмена и продажи вожделенных раритетов, вокруг культа "Звездных войн" возникло сообщество гиков, т.е. людей, увлечённых высокими технологиями – обычно компьютерами и гаджетами, в которое влилась многочисленная тусовка любителей комиксов. Сегодня, благодаря двум десятилетиям супергеройского кино, движение стало по-настоящему глобальным. А оригинальные фигурки персонажей, выпущенные в 1978 году, теперь стоят порядка 25 тыс. долларов.

А пока одни празднуют День Люка Скайуокера, мы напомним, почему темнокожие актеры в историческом кино вызывают скандалы.