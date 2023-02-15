Когда на часах – две минуты до Судного дня. Как миру удалось несколько раз избежать ядерного апокалипсиса

С тех пор, как изобрели атомную бомбу, мир стоял на пороге ядерной войны как минимум 22 раза

Российские военные корабли, вместо того, чтобы отправиться по известному адресу, впервые за последние 30 лет вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту. Мир снова оказался на пороге ядерной катастрофы – в начале этого года символические Часы судного дня, которые отмеряют время до ядерного апокалипсиса, впервые за всю историю показали минимальное время до полуночи, которая символизирует начало катаклизма.

Как пишет ВВС, с момента изобретения ядерного оружия насчитывается как минимум 22 случая, когда едва не началась ядерная война. "Телеграф" предлагает вспомнить три наиболее драматичных эпизода, которые едва не привели к концу света.

"Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня,

что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена.

Бомбардировка начнется через пять минут".

Шутка президента США Рональда Рейгана во время

традиционно радиообращения к американцам 11 августа 1984 года.

Карибский кризис

Самое известное противостояние двух ядерных сверхдержав – СССР и США, едва не поставившее жирную бесславную точку в истории человечества, получило название Карибского кризиса. На пике противостояния, 27 октября 1963 года, Часы судного дня показывали две минуты до полуночи.

В 1961 году США разместила в Турции, уже тогда входившей в Североатлантический альянс, ракеты средней дальности "Юпитер", которые без проблем могли ударить по Москве и главным промышленным центрам в западной части Советского Союза.

В свою очередь, Кремль нацелил свои ракеты на Америку с берегов Кубы, где вот уже два года как пришел к власти пламенный революционер Фидель Кастро, который широко пользовался экономическим и военным покровительством Советского Союза. (Развал СССР станет для Острова свободы ударом, от которого Куба уже не оправится.) Отметим, что к тому моменту Союз уже успел разместить в ГДР ракеты, нацеленные на Западную Германию.

К октябрю 1962 года на Кубу в большой тайне было доставлено 40 советских крылатых ракет средней дальности с ядерными боеголовками Р-12 и порядка 40 тыс. солдат и офицеров. Забавно, что, несмотря на обстановку большой секретности, Союз погорел на мелочи: для советского контингента построили футбольное поле, хотя кубинцы предпочитали бейсбол. Аналитики ЦРУ предположили, что раз есть поле, должны быть и военная база, и не ошиблись. А самолеты-шпионы U-2 подтвердили их догадки.

Все это привело к панике в США и обострению отношений двух стран: Америка была уверена в том, что Советы намерены нанести ядерный удар. Кульминация кризиса пришлась на "Черную субботу" 27 октября, когда над Карибским бассейном максимально сошлись несчастливые звезды.

Обломки U-2 и погибший пилот Рудольф Андерсон

Сначала советская ПВО сбила над Кубой самолет-разведчик U-2, причем пилоту Рудольфу Андерсону спастись не удалось. В свою очередь, американцы обнаружили в акватории две советские подводные лодки, которые прорвали морскую блокаду Кубы ВМС США, и принялись обстреливать их глубинными зарядами, заставляя всплыть на поверхность.

Они не знали, что на одной из лодок, Б-59, были установлены ракеты с ядерными боеголовками, и что у командования лодки едва не сдали нервы – они были готовы торпедировать американские военные суда. Как на грех, в тот же день еще один самолет U-2, заблудившись, пересек воздушное пространство СССР над Северным Ледовитым океаном, и Союз поднял на перехват МиГи. Но сбить американский самолет так и не смогли.

Президент Кеннеди совещается с командующим ВВС США во время Карибского кризиса

На фоне этих событий военное командование США требовало от президента Джона Кеннеди ударить ракетами по Кубе. Напряжение достигло предела – две ядерные державы держали друг друга под прицелом, и никто не собирался уступать. С огромным трудом, в результате многочасовых переговоров удалось добиться взаимных уступок. СССР демонтировал ракеты на Кубе, а США сняли с острова военную блокаду и, в свою очередь, убрали свои ракеты с турецких баз.

Норвежский ракетный инцидент

В 1995 году Россия едва не нанесла ядерный удар по Норвегии. Ракетный инцидент, приключившийся в последние дни января, произошел из-за недоразумения, когда россияне приняли норвежскую исследовательскую ракету с научным оборудованием на борту за баллистическую.

Та самая норвежскся ракета Black Brant XII

Итак, в конце 1994 года на полигоне на острове Аннёйа в северной части Норвегии группа ученых готовилась к старту ракеты Black Brant XI с оборудованием для наблюдений за северным сиянием. Подобные ракеты использовали для метеорологических исследований еще с конца 1950-х годов, но впервые ученые использовали новый тип ракет.

По своим параметрам – четыре ступени, размеры, отображающиеся на радиолокационных приборах, и высота баллистической траектории 1,5 тыс. км – Black Brant XI было легко спутать с американской баллистической ракетой Trident II, которая несла ядерный заряд и запускалась с подводных лодок. Поэтому норвежский МИД должен был предупредить о запуске Black Brant XI соседние государства, в частности, россию, которая переживала очередной пик обострения с государствами-членами НАТО. Что, собственно, и было сделано, причем дважды – 21 декабря и 16 января.

В информации, переданной российскому посольству, сообщались место запуска и области падения ступеней ракеты, но не указывались точная дата и время, поскольку они зависели от погодных условий – что было обычной практикой того времени. На фоне хаоса, который царил на всех уровнях российского бытия, не удивительно, что посольство так и не удосужилось передать это сообщение персоналу Систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Тем более, что траектория полета норвежской ракеты соответствовала одному из прогнозируемых сценариев ядерной атаки – подобные ракеты могли вызвать большой электромагнитный импульс, отключающий на территории россии все радары и электронное оборудование СПРН. А дальше можно было бомбить, сколько душе угодно – россия не смогла бы ответить ни одной ракетой. Так бюрократическая неразбериха едва не привела к ядерной войне.

И тогда впервые в новейшей истории россии тогдашний президент Борис Ельцин активировал пресловутый "ядерный чемоданчик". К счастью, через несколько минут ракета пошла своим курсом, удаляясь от российской территории. Но эти несколько минут судьба мира висела, как говорится, на волоске – бывший аналитик ЦРУ Питер Винсент Прай оценил норвежский ракетный инцидент как самый опасный со времен Карибского кризиса.

Главный герой "Звездных войн" подполковник Петров

Третий по важности инцидент точно также произошел на фоне обострения международной обстановки – на самом пике пресловутой гонки вооружений – и был связан с ложным срабатыванием системы раннего предупреждения.

Как и во времена Карибского кризиса, мир снова стоял на породе ядерной войны: президент США Рональд Рейган назвал СССР "империей зла" и объявил о создании программы Стратегической оборонной инициативы (СОИ), которая представляла собой системы противоракетной обороны (ПРО) космического базирования. Актер по первой профессии, Рейган не стеснялся пользоваться терминологией из эпопеи "Звездные войны", которая как раз триумфально покоряла кинопрокат. Создатель "Звездных войн" Джордж Лукас даже пытался судиться с Рейганом, но без особого успеха.

Система СОИ в действии

Кроме того, весной 1983 года США начали размещать в Западной Европе стратегические ракеты "Першинг-2", которые могли долетать до Москвы за 6 минут. (Система раннего оповещения "Око", которая фиксировала момент запуска ракет по инфракрасному излучению двигателей, давала фору в несколько минут для нанесения ответного удара по США.) Обстановка накалилась до такой степени, что 1 сентября 1983 года советский истребитель сбил южнокорейский Boeing 747, нарушивший воздушное пространство СССР. Пассажирский лайнер приняли за самолет-разведчик, что стоило жизни 269 людям.

Так что когда 26 сентября 1983 года на пульт командного пункта "Серпухов-15" в подмосковье поступило сообщение о запуске нескольких ракет с американской территории, никто особенно не удивился. Удивляет другое: что герой этой истории, оперативный дежурный на КП подполковник Станислав Петров, занимавший должность инженера-аналитика, в тот день вышел в чужую смену – подменял заболевшего коллегу. К слову, Петров был выпускником Киевского высшего инженерного радиотехнического училища.

Подполковник Станислав Петров в 2016-м, за год до смерти

Во-первых, Петров не доверял новой системе оповещения – "Окко" поступила на вооружение всего несколько месяцев назад. Во-вторых, он справедливо рассудил, что если бы США решились на массированный ядерный удар, они бы не ограничились несколькими ракетами, а задействовали весь арсенал. Поэтому Петров доложил наверх о том, что произошло ложное срабатывание системы. Следующие 10 минут в ожидании ракетного удара были самыми долгими для всех, кто в тот день дежурил на КП, но мир в который раз оказался спасен.

Как выяснилось позже, "Око" ввели в заблуждение яркие солнечные лучи, отразившиеся от облаков. Правда, лично Петрову спасение мира стоило карьеры в Советской армии.

Напомним, что 14 февраля группа правительственных самолетов вылетела из Москвы на базу с ядерными ракетами под Мурманском. Такого количества правительственных бортов в одном направлении еще не видели.