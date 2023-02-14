Группа правительственных самолетов вылетела из Москвы на базу с ядерными ракетами: что известно

Такого количества правительственных бортов в одном направлении еще не видели

Из москвы сегодня вылетела большая группа правительственных самолетов, направившихся на север страны, где под Мурманском в Оленогорске базируются стратегические ракетоносцы, нанесшие 14 января удар по Днепру. На этот раз неизвестно, кто пассажиры этих правительственных бортов.

Скриншот ресурса "Islamic Front"

Как видно из веб-сервиса Flightradar, шесть авиасуден направились из москвы на Кольский полуостров. Медиаресурс İslamic Front пишет, что на полуострове находится большое количество ядерного оружия. Кроме того, такого числа правительственных бортов в этом направлении еще не наблюдалось.

Между тем в комментариях объясняют, что это могли быть учения. Ведь подобный рейс видели весной прошлого года. Позже стало известно, что часть самолетов вернули назад, однако другие отключили маячки.

Отметим, что в октябре прошлого года Центр стратегических коммуникаций сообщил, что на российской авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове вблизи границы с Норвегией, зафиксировали увеличение количества бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, способных нести ядерные заряды.

Напомним, легендарная защитница Мариуполя Юлия Паевская эксклюзивно для "Телеграфа" оценила угрозу применения ядерного оружия россией. Кроме этого, переговорщик от Украины в ТКГ рассказал "Телеграфу", что могут означать российские угрозы ядерным оружием.