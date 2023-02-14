Укр

Группа правительственных самолетов вылетела из Москвы на базу с ядерными ракетами: что известно

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
Дата публикации
Читати українською
Автор
2439
Они летят к Кольскому полуострову Новость обновлена 14 февраля 2023, 17:11
Они летят к Кольскому полуострову. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такого количества правительственных бортов в одном направлении еще не видели

Из москвы сегодня вылетела большая группа правительственных самолетов, направившихся на север страны, где под Мурманском в Оленогорске базируются стратегические ракетоносцы, нанесшие 14 января удар по Днепру. На этот раз неизвестно, кто пассажиры этих правительственных бортов.

Скриншот ресурса "Islamic Front"
Скриншот ресурса "Islamic Front"

Как видно из веб-сервиса Flightradar, шесть авиасуден направились из москвы на Кольский полуостров. Медиаресурс İslamic Front пишет, что на полуострове находится большое количество ядерного оружия. Кроме того, такого числа правительственных бортов в этом направлении еще не наблюдалось.

Между тем в комментариях объясняют, что это могли быть учения. Ведь подобный рейс видели весной прошлого года. Позже стало известно, что часть самолетов вернули назад, однако другие отключили маячки.

Отметим, что в октябре прошлого года Центр стратегических коммуникаций сообщил, что на российской авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове вблизи границы с Норвегией, зафиксировали увеличение количества бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, способных нести ядерные заряды.

Напомним, легендарная защитница Мариуполя Юлия Паевская эксклюзивно для "Телеграфа" оценила угрозу применения ядерного оружия россией. Кроме этого, переговорщик от Украины в ТКГ рассказал "Телеграфу", что могут означать российские угрозы ядерным оружием.

Теги:
#Москва #Мурманск #Ядерная бомба #Ядерная война #Ядерная угроза #Правительственный самолет