Група урядових літаків вилетіла з Москви до місця з ядерними ракетами: що відомо

Таку кількість урядових бортів в одному напрямку ще не бачили

З Москви сьогодні вилетіла велика група урядових літаків, які направилися на північ країни. Нагадаємо, нещодавно путін розповів, як ледве не розбився в одному зі своїх літаків. Цього разу невідомо, хто є пасажирами цих урядових бортів.

Скриншот ресурсу "İslamic Front"

Як видно з вебсервісу Flightradar, шість авіасуден направилися з Москви до Кольського півострова. Медіаресурс İslamic Front пише, що на півострові розташована велика кількість ядерної зброї. Крім того, такого числа урядових бортів у цьому напрямку ще не спостерігали.

Тим часом у коментарях пояснюють, це могли бути навчання. Адже подібний рейс спостерігали весною минулого року. Пізніше стало відомо, що частина літаків повернули назад, однак інші вимкнули маячки.

Зазначимо, що у жовтні торік Центр стратегічних комунікацій повідомив, що на російській авіабазі "Оленья", яка розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Норвегією, зафіксували збільшення кількості бомбардувальників Ту-160 та Ту-95, які здатні нести ядерні заряди.

Нагадаємо, легендарна захисниця Маріуполя Юлія Паєвська ексклюзивно для "Телеграфа" оцінила загрози застосування ядерної зброю росією. Крім цього перемовник від України в ТКГ розповів "Телеграфу", що можуть означати російські погрози ядерною зброєю.