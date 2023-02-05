"россия просто не вытягивает": Юлия "Тайра" Паевская о переломе в войне и угрозе нового наступления рф

Легендарная Тайра эксклюзивно оценила "Телеграфу" угрозы кремля и поделилась эффективным лайфхаком

На фоне разговоров о новом военном усилении Сил обороны россия продолжает наносить коварные удары по Украине, не прекращает боевой активности на Донбассе и вынашивает планы дальнейшей эскалации.

"Телеграф" поинтересовался у волонтера, легендарной защитницы Мариуполя, блогера Юлии Паевской (Тайры), не преувеличены ли угрозы нового наступления россии на Украину и почему путин не решается на применение ядерного оружия против украинцев.

— Какие главные задачи вашего благотворительного фонда "Мрия", презентованного на этой неделе?

— Стране сейчас трудно заботиться о всех проблемах, которые есть. В первую очередь главный вызов сейчас – это боевые действия, обеспечение будущего наступления и так далее. В то же время есть вещи, которые просто трудно удержать в фокусе. Государственный аппарат слишком мал для того, чтобы охватить все наши проблемы. Мы же просто немного помогаем государству.

— Как нам стало известно, "Мрия" помогает семьям военнопленных и гражданских пленников (финансовая, юридическая и психологическая поддержка). Что подразумевается под юридической помощью?

— Это юридические консультации, составление необходимых документов, запросов и т.п. То есть помощь в юридическом сопровождении.

— Вопрос к вам как к военнослужащей в прошлом. Сейчас уже месяц в публичной плоскости обсуждается тема нового массированного наступления россии. Пойдет ли путин на этот шаг?

— Трудно предусмотреть действия безумного человека. Может ломануться, а может не пойти. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий. На самом деле мы готовы морально и благодаря помощи Запада. Чем, кстати, я сейчас и занимаюсь — адвокацией победы Украины на международной арене.

Нас очень много таких волонтеров, кто ездит и рассказывает миру о том, что происходит, и просит помочь Украине с оружием. Благодаря этой помощи и силам наших воинов, думаю, все будет круто.

— По вашим ощущениям, прошли ли мы экватор войны, согласно оценкам ситуации некоторых экспертов?

— Думаю, к логическому решающему концу, то есть к победе, мы уже ближе, чем были еще недавно. Очевидно для всех, что россия просто не вытягивает. Поэтому идет усиление информационной войны. Вбрасываются всяческие ИПСО и т.д.

Мы должны тщательно отслеживать, что мы говорим, с кем мы говорим, что мы читаем, чему мы верим. Потому что, напоминаю, как обычно, россиянам верить нельзя ни секунду.

— Будет ли повторное нападение армии россии именно на Киев?

— Не знаю этого наверняка, я же не Пифия (в Древней Греции жрица-прорицательница, — Авт.). Может, но не думаю, что они даже до Чернигова дойдут. Пусть попробуют, окей.

— Применит ли путин ядерное оружие, о чем кремль уже почти год пугает Украину и мир?

— Я так не думаю. Не применит, потому что ядерное оружие — это скорее инструмент политического влияния, чем военного. Конечно, нельзя сказать на 100%, что не применит. Но вряд ли сделает это. Однако, опять же напоминаю, мы имеем дело с сумасшедшим.

— Сейчас украинское общество из-за войны и трагических событий переживает кучу стрессов. Как вы лично боретесь со стрессами в этих условиях и какие советы дали бы обычным гражданам?

— Я всю жизнь занимаюсь спортом. Меня спорт всегда вытягивает. Даже после обмена я была в ужасном состоянии, весила 48 килограммов. Но как только мне разрешили врачи, я сразу понемногу начала заниматься спортом, и результаты не заставили себя ждать. То есть, во-первых, тело вытягивает психику, дух, и ты начинаешь собираться прямо из пепла.

Далее, во-вторых, у меня нет времени на то, чтобы слишком как-то переживать и размышлять, потому что страна нуждается в помощи. Страна, раненые бойцы, дети пленных, пленные, семьи пленных — у меня реально нет времени думать о себе.