"Черное зеркало" возвращается. За что мы любим сериал и что известно о новом сезоне (видео)

Создателя обещают, что новый сезон станет лучшим в истории антологии

Новый, шестой по счету сезон "Черного зеркала" стартует в июне 2023 года. Одна из самых резонансных фантастических антологий на ТВ, рассказывающая о пагубном воздействии медиа-технологий на современное общество, выходит вот уже двенадцать лет, но свежий сезон всем поклонникам сериала пришлось ждать долгих четыре года.

Почему "Черное зеркало" стал одним из главных шоу нашего времени, разбирался "Телеграф".

Будущее уже наступило

Что делает хороший сериал по-настоящему великим? Очевидно, три вещи. Он должен быть действительно увлекательным, чтобы удерживать внимание зрителя на протяжение долгих лет. Зритель должен легко идентифицировать себя с героями (что бывает нелегко, когда это такие неприглядные персонажи, как Тони Сопрано или Уолтер Уайт). А сам сериал, помимо интригующей истории, должен еще рассказывать что-то важное о времени и людях, содержать пресловутый Zeitgeist.

Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что все люди рядом с вами заняты своими смартфонами. За двенадцать лет с момента премьеры "Черного зеркала" социальная сатира превратилась в унылую повседневность.

В интернете много писали о том, что сериал "предсказал" многие технологии, но это не совсем так. Создатель сериала, сценарист и продюсер Чарльз Брукер, не провидец – он просто внимательный читатель ресурсов о новостях науки и экономики. Для создания своих причудливых историй он брал уже существующие разработки, теории, идеи, сервисы и так далее – и доводил их до крайности.

Как далеко может зайти радикальный художник-акционист, умело манипулирующий СМИ? И как далеко простирается власть новостных медиа? Ответ мы получили в шокирующем пилотном выпуске – том самом, который про премьер-министра и свинью.

А что будет, если система социального кредита, введенная в Китае, станет повсеместной? (Введенная в 2014 году система на основе обработки огромных массивов данных присваивает каждому гражданину КНР определенный рейтинг на основе его взаимодействия с государством.)

Так появилась язвительная дистопия "Нырок" об обществе, построенном по принципу социальной сети, где пользователи-граждане с небольшим числом лайков обречены быть людьми второго сорта. В частности, человек не имеет права покупать дорогостоящие продукты или товары, ему отказано в качественном сервисе, для него заблокированы элементарные услуги – например, возможность воспользоваться лифтом.

Нет ничего удивительного в том, что всего два года спустя после выхода этой серии порядка 17 млн китайцев, имеющих задолженности по налогам и неуплаченные штрафы, в один не совсем прекрасный день не смогли купить билеты на транспорт – система просто блокировала транзакции для граждан с низким социальным рейтингом. А чтобы с тебя списали баллы, достаточно выгулять собаку без намордника и поводка.

Непростые вопросы

До чего может дойти сталкинг в соцсетях? Может ли виртуальный персонаж стать популярным политиком? Каковы пределы цинизма пользователей смартфонов, которые снимают для соцсетей всякие ЧП вроде аварий и самоубийств?

Иногда реальность буквально повторяет сюжеты сериала. На следующий год после выхода эпизода "15 миллионов заслуг" (2011) в крупнейшей тюрьме Бразилии Санта–Рита–ду–Сапукаи установили велотренажеры, занимаясь на которых можно вырабатывать электроэнергию.⁠⁠ За каждые 16 часов, проведенные на тренажере, у арестанта отнимается по одному дню из срока его заключения, а заряженные аккумуляторы используются для питания уличных фонарей.

Очки-камеры, записывающие видео, криптовалюты, нейрочипы, системы родительского контроля и распознавания лиц, говорящие и боевые роботы, беспилотники, доставляющие пиццу и многие другие технологии из "Черного зеркала" за эти двенадцать лет стали нашей повседневной реальностью. Или станут в самое ближайшее время.

Так, "Телеграф" писал о нейросети, которая позволяет анимировать фотографии ушедших людей. Очевидно, ИИ, способный создать максимально полный образ умершего человека, как в эпизоде "Я скоро вернусь" – вопрос времени. Собственно говоря, стремительное развитие нейросетей за последний год в самое ближайшее время сделают будничными самые фантастические допущения.

Но сериал "Черное зеркало" не стал бы великим только за счет футурологии, социальной критики и типично британского сарказма. Лучшие эпизоды ставят перед зрителями непростые этические и философские вопросы. Например, как в одной из лучших серий "Сан Джуниперо", где на фоне романтической истории (да еще и с хэппи-эндом, что довольно нетипично для авторов "Черного зеркала" с их безнадежным взглядом на мир) поднимаются проблемы эвтаназии, адаптации людей с ограниченными возможностями с помощью ИИ, наконец, веры в эпоху виртуальной реальности.

Что увидим в шестом сезоне

К сожалению, в пятом сезоне, который вышел летом 2019 года, "Черное зеркало" начало пробуксовывать – одна из лучших серий, "Бросок гадюки", стала всего лишь вариацией на старые сюжеты, остальные напоминали самопародию. Что, конечно же, отвернуло многих поклонников.

Будем надеяться, что четырехлетняя пауза, которую взяли создатели (и которая была связана с урегулированием авторских прав на сериал, а не потому, что у Чарли Брукнера иссякло вдохновение), пойдет новому сезону на пользу. Технологии не стояли на месте – мы уже писали о прорывном развитии нейросетей, да и градус безумия в окружающем мире ощутимо повысился. За эти четыре года мы пережили пандемию, существенно изменившую общественный порядок, а сейчас стоим на пороге новой мировой войны.

В новом сезоне сыграет звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол

Но Чарли Брукер успокоил: с шестым сезоном все будет ОК. Создатель сериала пообещал удивить новыми историями, которые будут полностью отличаться друг от друга и "постоянно изобретать себя заново, с сумасшедшими поворотами и большим разнообразием, чем когда-либо прежде".

В свою очередь, Variety обещает, что новые серии станут еще и по-настоящему зрелищными: "Последний сезон еще более кинематографичен по своему масштабу, каждая серия в нем рассматривается как отдельный фильм. Это, конечно, соответствует недавним сезонам "Черного зеркала", эпизоды которых обычно превышали 60 минут и имели невероятно высокую производственную ценность".

Также известно, что в шестом сезоне снялись Аарон Пол ("Во все тяжкие"), Сельма Хайек ("Дом Gucci"), Джош Хартнетт ("Гнев человеческий") и Киран Калкин ("Наследники"), брат знаменитого ребенка-актера Маколея Калкина из дилогии "Один дома".

Действительно ли новый сезон сможет сказать новое слово в двенадцатилетней истории антологии, увидим уже через два месяца.

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