Совсем скоро выйдет новый мультсериал по вселенной "Звездных войн": что о нем известно

Фанатам "Звездных войн" посвящается. Стримминговый сервис Disney+ готовит к показу новый мультипликационный сериал по вселенной под названием "Бракованная партия". Мультсериал находится на разработке у кинокомпании Lucasfilm еще с июля 2020 года.

Премьера первого эпизода намечена на 4 мая 2021 года. Стоит отметить, что дебютная серия будет специальной - 70-минутной. А вот после, каждую пятницу, начиная с 7 мая, будут выходить новые серии, покороче.

30 марта вышел трейлер новинки. За сутки видео набрало более 800 тыс. просмотров, 65 тыс. лайков и почти 10 тыс. комментариев, в которых нетерпеливые ценители "Звездных войн" поделились своими отзывами о предстоящей премьере.

События "Звездных войн Бракованная партия" разворачивается сразу после событий, показанных в "Войнах клонов" и третьем эпизоде саги. Новый мультсериал расскажет об элитных и экспериментальных клонах, генетически отличающихся от своих братьев.

Каждый из "Бракованной партии" обладает уникальными навыками, которые делают их чрезвычайно эффективными солдатами. Из-за этого им приходится скрываться от своих бывших братьев, от охоты Уилхаффа Таркина и других опасностей, которые припасла галактика.

Ранее, "Телеграф" писал, что Бри Ларсон, возможно, попадет во вселенную "Звездных войн". Актриса активно ведет переговоры с представителями кинокомпании Disney о получении роли в одном из фильмов вселенной.