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По вселенной "Звездных войн" снимут новый мультфильм

По вселенной "Звездных войн" снимут новый мультфильм
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Disney+ готовит сюрприз для фанатов "Звездных войн". В 2021 году выйдет новый анимационный сериал "Бракованная партия".

Популярный стриминговый сервис Disney+ презентует новый мультсериал, связанный со вселенной "Звездных войн".

Об этом сообщает Forbes.

Анимационный сериал назовут "Звездные войны: Бракованная партия" (Star Wars: The Bad Batch). Он поведает поклонникам вселенной "Звездных войн" о приключениях отряда экспериментальных клонов, которые были исключены, потому что генетически отличаются от армии клонов.

Исполнительным продюсером нового мультсериала назначили режиссера "Войн клонов" и "Мандалорца" Дейва Филони.

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"Давать новым и существующим фанатам заключительную главу "Звездных войн: Войны клонов" было нашей честью на Disney +, и мы очень рады глобальному отклику на эту знаменательную серию", - рассказала старший вице-президент по контенту Disney + Агнес Чу.

Она добавила, что хотя "Войны клонов" уже плавно подходят к завершению, их сотрудничество с  с новаторскими рассказчиками и художниками в Lucasfilm Animation только начинается и они рады воплотить в жизнь видение  Дейва Филони в следующих приключениях "Бракованной партии".

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Все по теме:

Дисней, Сериал, Звездные войны.

Автор:

Телеграф
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