По вселенной "Звездных войн" снимут новый мультфильм

Disney+ готовит сюрприз для фанатов "Звездных войн". В 2021 году выйдет новый анимационный сериал "Бракованная партия".

Популярный стриминговый сервис Disney+ презентует новый мультсериал, связанный со вселенной "Звездных войн".

Об этом сообщает Forbes.

Анимационный сериал назовут "Звездные войны: Бракованная партия" (Star Wars: The Bad Batch). Он поведает поклонникам вселенной "Звездных войн" о приключениях отряда экспериментальных клонов, которые были исключены, потому что генетически отличаются от армии клонов.

Исполнительным продюсером нового мультсериала назначили режиссера "Войн клонов" и "Мандалорца" Дейва Филони.

"Давать новым и существующим фанатам заключительную главу "Звездных войн: Войны клонов" было нашей честью на Disney +, и мы очень рады глобальному отклику на эту знаменательную серию", - рассказала старший вице-президент по контенту Disney + Агнес Чу.

Она добавила, что хотя "Войны клонов" уже плавно подходят к завершению, их сотрудничество с с новаторскими рассказчиками и художниками в Lucasfilm Animation только начинается и они рады воплотить в жизнь видение Дейва Филони в следующих приключениях "Бракованной партии".