"Танос мертв": Marvel просит фанатов выбрать Мстителям нового противника

"Танос мертв. Какая будет следующая смертельная угроза для Мстителей?", - говорится в комментарии под коротким видеороликом, в котором перечисляются популярные злодеи.

Thanos is dead! So what's the next worst threat for the Avengers? pic.twitter.com/nZING45Xq6

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 11, 2020