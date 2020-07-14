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"Танос мертв": Marvel просит фанатов выбрать Мстителям нового противника

"Танос мертв": Marvel просит фанатов выбрать Мстителям нового противника
Обновлено 03:51 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Поклонники популярной серии фильмов "Мстители" от Marvel смогут выбрать нового противника для команды героев. Соответствующее обращение обнародовано на официальном аккаунте компании в Twitter.

"Танос мертв. Какая будет следующая смертельная угроза для Мстителей?", - говорится в комментарии под коротким видеороликом, в котором перечисляются популярные злодеи.

Отметим, что Танос оставался за кадром в нескольких фильмах, вошедших в киновселенную Marvel, и столкнулся с командой супергероев лицом к лицу в экранизациях "Мстители 3: Война бесконечности" и "Мстители 4: Финал". Обе эти картины собрали в мировом прокате более двух миллиардов долларов, а четвертая часть и вовсе стала самым кассовым кинопроектом в истории.

Дальнейшая судьба многих персонажей этих двух фильмов пока неизвестна. Вполне вероятно, она будет прояснена в следующей фазе развития киновселенной.

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В ноябре 2020 года в прокат, возможно, будет выпущена картина "Черная Вдова", а в феврале 2021 года зрители смогут оценить ленту под названием "Вечные". Естественно, если свои коррективы не внесет коронавирус нового типа, из-за распространения которого кинотеатры по всему миру были закрыты на несколько месяцев.

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Все по теме:

Мстители, Фильмы, Marvel.

Автор:

Телеграф
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