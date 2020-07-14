Новые приключения Бракованной Партии: "Звездные войны: Войны клонов" получат продолжение

Сериал "Звездные войны: Войны клонов" получит анимационное продолжение. Над дальнейшим развитием сюжетной линии работают потоковый сервис Disney+ в сотрудничестве со студией Lucasfilm. Согласно информации The Hollywood Reporter новые эпизоды будут посвящены элитному подразделению клонов, носящему название "Бракованная партия".

"В то время как "Войны клонов", возможно, подошли к своему завершению, наше партнерство с новаторскими рассказчиками и художниками Lucasfilm Animation только начинается. Мы очень рады воплотить идеи Дэйва Филони в жизнь и рассказать о новых приключениях Бракованной Партии", - говорится в официальном заявлении Агнес Чу, старшего вице-президента по контенту в Disney+.

Деталей сюжета пока нет, также неизвестно, появится ли кто-то из главных героев оригинального шоу.

Бракованная Партия - это уникальный отряд клонов, которые генетически отличаются от своих соратников, причем каждый из них обладает особым навыком, который делает их чрезвычайно эффективными солдатами. После окончания войны они становятся наемниками, стремясь найти свое место в быстро меняющемся мире.

Ожидается, что новый сериал будет представлен зрителям в 2021 году.