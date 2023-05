Комедийный боевик со Шварценеггером и антиутопия "Бункер". Лучшие сериалы мая (видео)

Четыре из шести новых сериалов мая — комедии

Май порадует премьерами сразу нескольких комедийных сериалов. Четыре из шести новых шоу представляют разные стороны комедийного жанра: от шпионского экшна со "Шварцем", как актера уважительно называют фанаты, и до легкого ситкома с популярным комиком Сетом Рогеном. Подробнее о сериальных новинках мая читайте в материале "Телеграфа".

"Ничегошеньки" (Bupkis)

Стендап-комик и бывший резидент Saturday Night Live Пит Дэвидсон уже снялся в фильме по мотивам своей биографии – "Короле Стейтен-Айленда" известного комедиографа Джадда Апатоу, а теперь запустил автобиографический сериал. Его лирический герой – молодой неудачник не от мира сего, живущий с матерью, сын пожарного, погибшего на службе во время трагедии 9/11. Кроме фирменных шуточек Дэвидсона о своей семье, проблемах с пограничным расстройством личности и злоупотреблением марихуаны, создатели обещают экшн. А также ветеранов Эди Фалько ("Клан Сопрано") и любимого актера Мартина Скорсезе Джо Пеши в ролях матери и деда главного героя.

Премьера: 4 мая на канале Peacock. Режиссер – Джейсон Орли ("Взрослеть на полную"). В главных ролях: Пит Дэвидсон, Джо Пеши, Эди Фалько.

"Бункер" (Silo)

Ценители фантастики высоко ценят серию книг американского писателя и мореплавателя Хью Хауи "Бункер", которая в 2011 году вошла в сотню самых продаваемых на Amazon. Цикл из девяти романов рассказывает о постапокалиптическом мире будущего, в котором после глобального катаклизма оставшиеся несколько тысяч землян вынуждены жить, как можно догадаться из названия, в многоуровневом убежище под землей. Главная героиня в исполнении Ребекки Фергюсон ("Дюна") расследует убийства обитателей бункера, которую пытаются раскрыть его тайну. И хотя мы уже видели нечто похожее и в фильме, и в сериале "Сквозь снег", экранизацию "Бункера" ждали очень давно, так что она может стать потенциальным хитом года для любителей фантастики.

Премьера: 5 мая на канале Apple TV+. Режиссер – Мортен Тильдум ("Игра в имитацию"). В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Тим Роббинс, Рашида Джонс, Дэвид Ойелоуо.

"Выпуск-2009" (Class of '09)

Этот научно-фантастический триллер пытается ответить на вопрос, как изменится работа правоохранительных органов, если правосудие в США будет осуществляться на основе алгоритмов искусственного интеллента. В центре истории, которая разворачивается на протяжении тридцати лет в трех пересекающихся временных пластах — несколько агентов ФБР, которые выпустились из академии в Куантико в 2009 году (откуда, собственно, и название шоу). Они снова встречаются через 10 лет после выпуска, чтобы расследовать убийство своего одногруппника. Создатели обещают, что два первых эпизода выйдут одновременно.

Премьера: 10 мая на канале Hulu. Режиссер – Том Роб Смит ("Американская история преступлений"). В главных ролях: Исайя Страттон, Брайан Тайри Генри, Кейт Мара, Брайан Дж. Смит.

"Детектив под кайфом" (High Desert)

Черная криминальная комедия с несравненной Патрицией Аркетт ("Потерянное шоссе") в главной роли, которая играет бывшую наркоманку из маленького городка в пустыне Калифорнии – после смерти матери родственники лишают ее содержания, так что Пэгги приходится зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. Как можно догадаться из названия, ее новым поприщем становится частный сыск. Помогать героине в ее расследованиях будут эксцентричные соседи по городку Юкка-Вэли, в частности, бывший муж Пэгги, который только что вышел из тюрьмы. Первые два из восьми эпизодов также выйдут одновременно.

Премьера: 17 мая на канале Apple TV+. Режиссер – Джей Роуч ("Знакомство с родителями"). В главных ролях: Патриция Аркетт, Веруче Опия, Мэтт Диллон, Руперт Френд.

"Платонические отношения" (Platonic)

Еще одна комедия мая. Исполнители главных ролей в дилогии "Соседи: На тропе войны" Сет Роген и Роуз Бирн вновь объединилась с режиссером Николасом Столлером для работы над сериалом "Платонические отношения". Бирн ("Шпионка") и Роген ("Конец света по-голливудски") играют двух друзей детства, разведенных в разные стороны непримиримыми противоречиями. Она замужем и воспитывает детей, но мучается с кризисом среднего возраста. Он только что развелся и наслаждается холостой жизнью. Неловкие первые встречи вновь перерастают в крепкую дружбу – как обещают создатели сериала, с непредсказуемыми последствиями.

Премьера: 24 мая на канале Apple TV+. Режиссер – Николас Столлер ("Немножко женаты"). В главных ролях: Сет Роген, Роуз Бирн, Амбритт Миллхаус, Макс Матенко.

"ФУБАР" (FUBAR)

Следом за Сильвестром Сталлоне, который в ноябре прошлого года запустился с собственным сериалом "Король Талсы", свое первое шоу получил и его многолетний конкурент Арнольд Шварценеггер. Сюжет комедийного шпионского боевика FUBAR (аббревиатура от Fucked up beyond all repair, которая используется американскими военными и означает "Разбито вдребезги и ремонту не подлежит") напоминает другой знаменитый фильм со Шварцем, "Правдивую ложь" Джеймса Кэмерона (дилогия "Аватар"), который также недавно стал сериалом. Главные герои "ФУБАРа" – отец и дочь, которые работают на ЦРУ, но не подозревают об этом. А потом, понятное дело, они объединяются ради выполнения важной миссии. Шварценеггер пообещал, что сериал станет таким же "великим боевиком", как и "Правдивая ложь". И, как всегда, Netflix выпустит все эпизоды в день премьеры.

Премьера: 25 мая на канале Netflix. Режиссер – Фил Абрахам ("Оранжевый – хит сезона"). В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Джей Барушель, Габриэль Луна.

