Невероятная драма: почему стоит посмотреть сериал "Грызня" от Netflix

Трагикомедия получила отличные отзывы

В 2023 году на экраны вышло довольно много отличных новинок кино, однако некоторые из них особо примечательны. В частности, так можно сказать про новый сериал от Netflix "Грызня" (Beef), который стал хитом апреля.

"Телеграф" решил рассказать, что это за сериал, о чем он, и чем он так полюбился зрителям.

"Грязня", — это американский мини-сериал, однако работал над ним корейский режиссер Ли Сон Джин, а главные роли сыграли Стивен Ён (был в "Ходячих мертвецах) и Эли Вонг.

Кадр из сериала "Грызня"

Это мрачная комедия и психологическая драма, которая рассказывает, как инцидент на дороге стал причиной бурной вражды между двумя незнакомцами. Главные герои мстят друг другу "око за око", узнают все больше о жизнях друг друга, что вызывает серию невероятных событий.

В сериал вошло 10 серий по полчаса, их уже можно посмотреть онлайн как с субтитрами, так и на украинском.

Заметим, что "Грызня" вышла только в апреле, однако уже прочно завоевала места в сердцах зрителей, — на IMDb сериал получил оценку в 8.2/10 на основе десятков тысяч оценок.

Популярный агрегатор обзоров Rotten Tomatoes дал сериалу оценку 8,4/10, при этом вердикт гласит, что "Грызня", — это первоклассная трагикомедия с изюминкой в мелочах, а главные герои, — "дьявольски смотрибельная пара противников". Metacritic также дал сериалу 86 баллов из 100, что тоже является весьма высокой оценкой.

Обложки к мини-сериалу

Вот несколько лучших отзывов про "Грызню":

"Я думал, что это будет комедия, и был очень неправ. Это захватывающая драма о двух людях, живущих параллельными жизнями в разных обстоятельствах. Деньги, статус и психическое здоровье — ключевые темы, освещаемые в этой серии с уникальным азиатско-американским культурным уклоном. Мне нравилось наблюдать за тем, как рушатся жизни двух главных героев, поскольку их жизнь становится все хуже";

"Это невероятный сериал, он о том, как быть человеком во многих отношениях";

"Грызня показывает, насколько нелепой может быть дорожная ярость, и, вероятно, заставит вас дважды подумать, прежде чем сигналить незнакомцу";

"Это был действительно хороший сериал. Я сел посмотреть одну серию и сидел на заднице 5 часов, пока сериал не закончился. Меня пугает, что Netflix обычно возвращается со вторым, третьим, четвертым и, возможно, пятым сезоном, когда они получают популярный сериал. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!! Если вы это сделаете, вы уничтожите сериал".

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал восемь новых фильмов с высокими рейтингами, — если Вы не знаете, что посмотреть вечером, то в списке обязательно найдете что-то по душе.