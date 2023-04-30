Неймовірна драма: чому варто подивитися серіал "Сварка" від Netflix

Трагікомедія отримала чудові відгуки

У 2023 році на екрани вийшло чимало чудових новинок кіно, проте деякі з них особливо примітні. Зокрема, так можна сказати про новий серіал від Netflix "Сварка" (Beef), який став хітом квітня.

"Телеграф" вирішив розповісти, що це за серіал, про що він і чим він так сподобався глядачам.

"Сварка", — це американський міні-серіал, проте працював над ним корейський режисер Лі Сон Джин, а головні ролі зіграли Стівен Йон (був у "Ходячих мерцях") та Елі Вонг.

Кадр із серіалу "Сварка"

Це трагічна комедія та психологічна драма, яка розповідає, як інцидент на дорозі став причиною бурхливої ворожнечі між двома незнайомцями. Головні герої мстять один одному "око за око", дізнаються все більше про життя один одного, що спричиняє серію неймовірних подій.

У серіал увійшло 10 серій по півгодини, їх вже можна переглянути онлайн як із субтитрами, так і українською.

Зауважимо, що "Сварка" вийшла лише у квітні, проте вже міцно виборола місця у серцях глядачів, — на IMDb серіал отримав оцінку в 8.2/10 на основі десятків тисяч оцінок.

Популярний агрегатор оглядів Rotten Tomatoes дав серіалу оцінку 8,4/10, при цьому вердикт свідчить, що "Сварка", — це першокласна трагікомедія, а головні герої, — "диявольсько глядабельна пара супротивників". Metacritic також дав серіалу 86 балів зі 100, що теж є дуже високою оцінкою.

Обкладинки до міні-серіалу

Ось кілька найкращих відгуків про "Сварку":

"Я думав, що це буде комедія, і був дуже неправий. Це захоплююча драма про двох людей, які живуть паралельними життями в різних обставинах. Гроші, статус і психічне здоров’я — ключові теми, які висвітлюються в цій серії з унікальним азіатсько-американським культурним ухилом. Мені подобалося спостерігати за тим, як руйнуються життя двох головних героїв, як їхнє життя стає все гіршим";

"Це неймовірний серіал, він про те, як бути людиною у багатьох відношеннях";

"Сварка показує, наскільки безглузда може бути дорожня лють, і, ймовірно, змусить вас двічі подумати, перш ніж сигналити незнайомцю";

"Це був справді хороший серіал. Я сів подивитися одну серію і сидів на дупі 5 годин, поки серіал не закінчився. Мене лякає, що Netflix зазвичай повертається з другим, третім, четвертим і, можливо, п’ятим сезоном, коли вони отримують популярний серіал. НЕ РОБІТЬ ЦЬОГО!! Якщо ви це зробите, ви знищите серіал".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував вісім нових фільмів з високими рейтингами — якщо Ви не знаєте, що подивитися ввечері, то в списку обов’язково знайдете щось до душі.