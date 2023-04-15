Якщо нема чого подивитися ввечері: 8 новинок кіно з високими рейтингами

Весна 2023 року принесла чимало чудових прем’єр

Що ж можна подивитися ввечері, — одне із сакральних питань людства, яке хоч зрідка, але спантеличує кожного. Щоб допомогти Вам знайти відповідь на нього, "Телеграф" зібрав добірку новинок кіно за березень-квітень 2023 року з досить високими рейтингами на сервісі IMDb.

Серед варіантів є драми, бойовики, комедії, історичні, біографічні та супергеройські фільми, і навіть мультфільм, — тому кожен зможе знайти собі що-небудь до смаку.

"Джон Вік 4" (John Wick: Chapter 4), 8.2/10

Хоча зазвичай з кожним новим продовженням рейтинги фільму падають, Джона Віка це не стосується — Кіану Рівз і в четвертій частині "Джона Віка" так само файний, як і в першій.

"Ейр: Великий стрибок" (Air), 7.8/10

Драма від Amazon, де головні ролі зіграли Метт Деймон, Бен Аффлек та Віола Девіс. Фільм розповідає про те, як продавець і співзасновник Nike у 1980-х намагалися підписати контракт із Майклом Джорданом, що започаткувало багатомільярдну індустрію кросівок і назавжди змінило світ спорту.

"Смерть семи королів" (The Last Kingdom: Seven Kings Must Die), 7.6/10

Це британська історична драма від Netflix, продовження серіалу "Останнє королівство" та кінець історії, заснованої на "Саксонських хроніках" Бернарда Корнуелла. Хоча прем’єра була лише 14 квітня, фільм уже встиг високо піднятися у рейтингах.

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), 7.6/10

Довгоочікувана фентезійна комедія, заснована на рольових іграх "Підземелля та дракони", головні ролі в якій грають Кріс Пайн та Мішель Родрігес. Багато критиків визнали фільм найкращою з екранізацій Dungeons & Dragons.

"Брати Супер Маріо в кіно" (The Super Mario Bros. Movie), 7.4/10

Напевно, кожен грав у відеоігри з братами Маріо, — Universal Pictures випустила анімаційну історію, у ході якої можна вирушити із супербратами у захоплюючий світ головоломок на пошуки втраченої принцеси. Хоча мультфільм отримав змішані відгуки, він побив низку рекордів у перші ж вихідні прокату.

"Тетріс" (Tetris), 7.4/10

Це американський біографічний фільм, який розповідає, як у 1980-х роках радянський програміст Олексій Пажитнов розробив "Тетріс", а дизайнер відеоігор Хенк Роджерс виборював права на гру. Головну роль відіграв Терон Еджертон, а прем’єра відбулася на Apple TV+.

"Ренфілд" (Renfield), 6.8/10

Це нова екранізація культового роману Брема Стокера "Дракула", тільки цього разу це не просто фільм жахів, а комедійний фільм жахів, при цьому головні ролі грають Ніколас Холт та Ніколас Кейдж. Відгуки у фільму змішані, проте враження він однозначно справить.

"Шазам 2: Лють богів" (Shazam! Fury of the Gods), 6.2/10

Це продовження супергеройської історії Шазама із всесвіту DC Comics, де головну роль відіграє Захарі Лівай. Хоча друга частина отримала відгуки гірші, ніж перша, фанатам жанру вона все одно припаде до душі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про новий серіал про Гаррі Поттера, і чому його вже не злюбили фанати.