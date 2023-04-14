"Стільки варіантів, а вибрали ремейк": серіал про Гаррі Поттера вже засмутив фанатів

Більшість шанувальників спантеличені, — що ж вийде від перезйомки культової історії?

Новина про підготовку серіалу про Гаррі Поттера від HBO стала однією з найбільш обговорюваних у мережі за останні дні — і не дарма, адже оригінальна серія книг і фільмів підкорила ціле покоління. Причина випуску ще й серіалу цілком зрозуміла, оскільки з моменту виходу першої книги минуло вже 25 років і потрібно адаптувати історію під реалії сучасності, щоб зацікавити нею юного глядача.

Однак, разом з тим, є серйозні побоювання, що серіал стане провалом і зіпсує враження від усього всесвіту Гаррі Поттера, який знають і люблять багато мільйонів людей по всьому світу.

Багато запитань у глядачів до акторського складу. За чутками, роль Люціуса Малфоя гратиме Том Фелтон, який у фільмі грав сина Люціуса, Драко Малфоя, — і це єдина кандидатура зі списку, яка справді отримала підтримку. Також подейкують, що директора Гоґвортсу Альбуса Дамблдора може грати чорношкірий актор, і такий поворот навпаки викликав масу критики.

У мережі побоюються, що у найкращих традиціях сучасних серіалів у сюжет можуть додати трансгендерів та гомосексуалістів. Але навіть якщо сценаристи дотримуватимуться канону, деяких акторів (наприклад, Алана Рікмана, який грав Северуса Снейпа і помер у 2016 році) просто не вийде замінити, — упевнені фанати.

Варто зауважити, що такої думки загалом дотримуються як українські фанати всесвіту Гаррі Поттера, так і іноземці.

"Я не розумію навіщо, історія вже розказана", "Ну навіщо… Навіщо перезнімати те, що вже зняли?", "Могли б зняти історію Волдеморта, чому він став таким, це було б цікаво подивитися", "Стільки варіантів серіалів по ГП, але вони вибрали ремейк…", — пишуть українці.

"Ні! Ми не хочемо, щоб заміняли Емму, Деніела і Руперта", "Я люблю Гаррі Поттера до глибин свого серця, більше, ніж що-небудь, але це ж буде те саме…", "Є стільки можливостей, навіщо ремейк?", "Люди не хочуть більше Гаррі Поттера, вони хочуть іншу історію з цього ж всесвіту", — пишуть англомовні глядачі, і їхні коментарі збирають десятки тисяч "лайків".

У той же час зауважимо, що деякі все ж таки підтримують вихід нового серіалу і закликають просто розділяти оригінал від ремейку.

А поки робота над серіалом про Гаррі Поттера тільки ведеться, пропонуємо Вам подивитися: