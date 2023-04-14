"Столько вариантов, а выбрали ремейк": сериал о Гарри Поттере уже расстроил фанатов

Большинство поклонников озадачены, — что же выйдет от пересъемки культовой истории?

Новость о подготовке сериала о Гарри Поттера от HBO стала одной из самых обсуждаемых в сети за последние дни, — и не зря, ведь оригинальная серия книг и фильмов покорила целое поколение. Причина выпуска еще и сериала вполне понятна, поскольку с момента выхода первой книги прошло уже 25 лет, и нужно адаптировать историю под реалии современности, чтобы заинтересовать ею и юного зрителя.

Однако вместе с тем есть серьезные опасения, что сериал станет провалом и испортит впечатление от всей вселенной Гарри Поттера, которую знают и любят много миллионов людей по всему миру.

Много вопросов у зрителей к актерскому составу. По слухам, роль Люциуса Малфоя будет играть Том Фелтон, который в фильме играл сына Люциуса, Драко Малфоя, — и это единственная кандидатура из списка, которая действительно получила поддержку. Также поговаривают, что директора Хогвартса Альбуса Дамблдора может играть чернокожий актер, и такой поворот наоборот вызвал массу критики.

В сети побаиваются, что в лучших традициях современных сериалов в сюжет могут добавить трансгендеров и гомосексуалистов. Но даже если сценаристы будут придерживаться канона, некоторых актеров (к примеру, Алана Рикмана, который играл Северуса Снейпа и умер в 2016 году) просто не выйдет заменить, — уверены фанаты.

Стоит заметить, что такого мнения в целом придерживаются как украинские фанаты вселенной Гарри Поттера, так и иностранцы.

"Я не понимаю зачем, история уже рассказана", "Ну зачем… Зачем переснимать то, что уже сняли?", "Могли бы снять историю Волдеморта, почему он стал таким, это было бы интересно посмотреть", "Столько вариантов сериалов по Гарри Поттеру, но они выбрали ремейк…", — пишут украинцы.

"Нет!!! Мы не хотим, чтобы заменяли Эмму, Дэниела и Руперта", "Я люблю Гарри Поттера до глубин своего сердца, больше, чем что-либо, но это же будет то же самое…", "Есть же столько возможностей, зачем ремейк?", "Люди не хотят больше Гарри Поттера, они хотят другую историю из этой же вселенной", — пишут англоязычные зрители, и их комментарии собирают десятки тысяч "лайков".

В то же время заметим, что некоторые все же поддерживают выход нового сериала и призывают просто разделять оригинал от ремейка.

А пока работа над сериалом о Гарри Поттере только ведется, предлагаем Вам посмотреть: