"Впіймати Кайдаша" та ще 8 українських фільмів: що можна подивитися на Netflix (відео)

Зараз на Netflix можна переглянути два десятки українських фільмів та серіалів

29 березня на стрімінговому сервісі Netflix відбудеться прем’єра вітчизняного серіалу "Піймати Кайдаша", який став одним із найпопулярніших українських телешоу. А наступного дня на Netflix з’явиться документальний фільм "Борщ. Секретний інгредієнт", у якому відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповість про різні рецепти приготування національної страви.

Загалом на стрімінговому гіганті доступні для перегляду на території України два десятки вітчизняних фільмів, документалок та серіалів. "Телеграф" відібрав для вас найкращі.

"Впіймати Кайдаша"

Серіал став помітною подією культурного життя – той нечастий випадок в українському кіно, коли і глядачі, і критики одностайні у своїх похвалах. Драматург Наталія Ворожбіт настільки вдало адаптувала класичну повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я" до сьогодення, що лише на сервісі YouTube серіал переглянули понад 32 млн людей. Не дивно, що "Кайдаш" став найкращим ігровим серіалом-2021 за версією "Золотої дзиги" та активно обговорювався в соцмережах.

"Борщ. Секретний інгредієнт"

З документального фільму шеф-кухаря Євгена Клопотенка можна дізнатися про те, що на теренах нашої Батьківщини борщ готують за 16 рецептами, і кожен із них відрізняєтьсяу залежності від регіону. На Одещині борщ цілком очікувано варять з рибою, на кордоні з Білоруссю додають мед та кислу капусту, а в Ужгороді рецепт приготування борщу зазнав сильного впливу угорської кухні. За словами творців, фільм не стільки про кулінарію, традиції та подорожі, скільки про людські цінності. Смачного!

"Мої думки тихі"

Комедія молодого режисера Антоніо Лукіча не просто стала глядацьким хітом, але ще й увійшла до рейтингу 100 найкращих українських фільмів нарівні зі стрічками класиків Івана Миколайчука та Олександра Довженка. Роуд-муві про пошуки молодим звукооператором рідкісного птаха в компанії своєї мами (роль Ірми Вітовської-Ванця надовго запам’ятовується), як і всяке хороше "дорожне кіно" – в першу чергу, про людські стосунки та пошук взаєморозуміння. Споконвічна історія батьків і дітей, присмачена адекватним гумором, мало кого залишила байдужим.

"Сторожова застава"

Перший український фільм у жанрі фентезі за мотивами однойменного роману Володимира Рутківського розрахований на наймолодше покоління, але, напевно, потішить і дорослих – наприклад, жартами на політичну тему. "Сторожова застава" розповідає про підлітка, який потрапляє через портал часу в епоху Київської Русі та відважно допомагає богатирям битися з половцями. Незважаючи на варварське змішання епох, жанрів та стилів, фільм підкуповує динамізмом, добротою та м’яким гумором.

"Носоріг"

Фільм Олега Сенцова, знятий режисером після звільнення з якутського табору, де він відбував 20-річний термін, зробив чимало галасу. Стрічка розповідає історію сходження та падіння жорстокого бандита-відморозка з промовистим прізвиськом "Носоріг", чию роль зіграв "азовець" Сергій Філімонов. Фільм відрізняє жорстокість та занурення у депресивну атмосферу 1990-х. Але незважаючи на дещо невиразну історію та прямолінійну мораль, парочка геніально поставлених сцен помітно виділяють "Носорога" з загального потоку фільмів.

"Я працюю на цвинтарі"

Один із найкращих українських фільмів останніх років цілком виправдовує свою назву – це чорна комедія про архітектора, який переживає кризу середнього віку і справді заробляє на життя виготовленням могильних плит. І хоча фільм критикували за деяку театральність, і доволі справедливо, екранізацію однойменної книги блогера Павла "Паштета" Бєлянського вирізняють цікава кримінальна інтрига та якісна операторська робота. Найкращий візуальний пам’ятник осінньому Києву, ще не понівеченому війною.

"Поводир"

Один із найпомітніших українських фільмів минулої декади розповідає історію подорожі Україною тридцятих років ХХ століття сліпого кобзаря та хлопчика, сина американського експата, який став жертвою ОГПУ. Щоб врятувати своє життя та передати на Захід документи про Голодомор, хлопчик стає поводирем кобзаря. Мелодраматичний сюжет окупається чудовою роботою Сергія Михальчука, одного з найкращих українських операторів. Перша роль у кіно співачки Джамали.

"Снайпер. Білий ворон"

Незважаючи на розхожий сюжет про простого хлопця, який бере до рук зброю, щоб помститися, ця історія ґрунтується на документальній книзі снайпера Миколи Воронова. І хоча не втрачав на війні сім’ю, як у фільмі, він справді працював учителем у Горлівці, а після вторгнення на Донбас 2014-го вивчився на снайпера і зараз продовжує воювати в лавах ЗСУ. "Снайпер. Білий ворон" – міцна військова драма, якої майже вдалося уникнути пафосу патріотичного кіно. Фільм динамічний, із напруженими дуелями снайперів, а фінальна сцена бою зроблена на гідному рівні.

"Максим Оса та золото Псіглавця"

На першу в історії вітчизняного кіно екранізацію графічного роману чекали майже десять років. Книга Ігоря Баранька стала одним із найкращих українських коміксів, тож і вимоги до фільму були відповідні. Але незважаючи на неминучі для нашої кінодраматургії штампи, стрічка вийшла дуже видовищною та стильною, з якісно поставленими бойовими сценами та чорним гумором. Але головний успіх – це сам козак Максим Оса, брутальний і харизматичний герой, який поєднує коміксову умовність із живим характером. Напевно, у жанрового кіно України може бути славне майбутнє.

Нагадаємо, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом за часів Незалежності.