"Мавка" побила рекорд Зеленського: мультфільм став найкасовішим в Україні

Покази української картини все ще продовжуються

Довгоочікуваний мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом за часів Незалежності, посунувши романтичну комедію за участю Володимира Зеленського "Я, ти, він, вона" на друге місце.

Про це повідомили творці анімаційної стрічки в Інстаграмі. Зазначається, що всього за три вікенди прокату "Мавка" зібрала понад 81 млн грн бокс-офісу та встановила новий рекорд з касових зборів.

Нагадаємо, що "Мавка. Лісова пісня" – український мультфільм студії Animagrad за мотивами п’єси Лесі Українки. Режисерами анімації стали Олег Маламуж та Олександр Рубан. Робота над стрічкою була довгою, зайнявши майже сім років. "Мавка" вийшла у прокат 2 березня та продовжує свої покази.

Фільм студії "Квартал 95" за підтримки Держкіно України у 2018 році зібрав в українському прокаті 71,1 млн грн. Окрім нинішнього президента України у картині зіграли Євген Кошовий, Надя Дорофєєва, Настя Коротка та інші.

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