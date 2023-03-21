"Мавка" побила рекорд Зеленского: мультфильм стал самым кассовым в Украине

Показы украинской картины все еще продолжаются

Долгожданный мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом во времена Независимости, подвинув романтическую комедию с участием Владимира Зеленского "Я, ты, он, она" на второе место.

Об этом сообщили создатели анимационной ленты в Инстаграме. Отмечается, что всего за три уикенда проката "Мавка" собрала более 81 млн грн бокс-офиса и установила новый рекорд по кассовым сборам.

Напомним, что "Мавка. Лесная песня" – украинский мультфильм студии Animagrad по мотивам пьесы Леси Украинки. Режиссерами анимации стали Олег Маламуж и Александр Рубан. Работа над лентой была долгой, заняв почти семь лет. "Мавка" вышла в прокат 2 марта и продолжает свои показы.

Фильм студии "Квартал 95" при поддержке Госкино Украины в 2018 году собрал в украинском прокате 71,1 млн грн. Кроме нынешнего президента Украины в картине сыграли Евгений Кошевой, Надя Дорофеева, Настя Короткая и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие новые сериалы 2023 года стоит посмотреть. Мы подготовили подборку пяти новых телепроектов разных жанров с высоким рейтингом IMDb.