Клопотенка зацікавила робота в Нацбанку, але є один момент

Кулінар звернув увагу на відсутність у вимогах щодо приготування провідної української страви

Відомий український кулінар Євген Клопотенко відреагував на пропозицію Національного банку України, який шукає кухаря. Однак він помітив, що вакансія не передбачає вміння готувати борщ, рецептом котрого, до слова, кухар нещодавно ділився.

Про це Клопотенко написав на своїй сторінці в Facebook. Кулінар указав на один нюанс, через який не буде обурюватися.

На думку Клопотенка, чинні норми до випускників-кулінарів не пристосовані до реальності.

"В НБУ опублікували вакансію кухара, де серед вимог є вміння готувати окрошку, але немає нічого про борщ, — зазначає Клопотенко. — І я б міг обуритися, але вони все написали як є. Готувати перелічені страви — це стандарт, який мають вміти робити кухарі після випуску. Такі норми. Інша справа, що норми не мають відношення до реальності".

Разом із тим, кухар впевнений, що скоро ситуація зміниться на краще. Він, до слова, планує зайнятися реформою навчання в професійно-технічних училищах (до цього з ініціативи Клопотенка впровадили нове меню у школах України).

Також Клопотенко додав, що одну страву з переліку Нацбанку він ніколи не коштував. А на бульйон з профітролями треба зайти. Ніколи такого не пробував": написав кулінар.

Реакція Клопотенка на вакансію НБУ

Нагадаємо, Національний банк шукає кухаря, щоб той вмів готувати страви, які "вимагають особливо складної кулінарної обробки". У переліку чимало страв: від мусів і самбук до окрошки й рибних кнелі.