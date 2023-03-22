Нацбанк шукає кухаря – той має вміти готувати бульйон з профітролями
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Кандидатам пропонують долучитися до розвитку країни
Національний банк України оголосив про пошук кухаря для приготування страв, які "вимагають особливо складної кулінарної обробки".
Як йдеться у вакансії від 22 березня, розміщеної на сайті НБУ, майбутній кандидат повинен мати від 4 до 6 років досвіду роботи та середню спеціальну освіту.
Зазначається, що кандидат має вміти готувати:
- кнелі рибні в желе;
- рибу заливну, фаршировану, смажену цілу та порціями;
- бульйон з профітролями, кнелями чи фрикадельками;
- уху з різними видами риби;
- окрошку овочеву та м’ясну;
- різні тушені, смажені, варені, фаршировані, запечені окремими порціями в різних соусах страви із м’яса, птиці, риби, овочів, сиру, тіста і яєць;
- креми, муси, самбуки, солодкі соуси, фрукти та ягоди в сиропі з наповнювачами;
- гарячі напої відповідно до Збірника рецептур страв, кулінарних і кондитерських виробів для підприємств ресторанного господарства та іншої продукції відповідно до доручень завідувача виробництвом на основі калькуляційних карт страв;
Крім можливостей до кар’єрного зростання, професійного розвитку та гнучкого графіка претенденту пропонують також "можливість бути причетним до розвитку країни".
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