Нацбанк шукає кухаря – той має вміти готувати бульйон з профітролями

Кандидатам пропонують долучитися до розвитку країни

Національний банк України оголосив про пошук кухаря для приготування страв, які "вимагають особливо складної кулінарної обробки".

Як йдеться у вакансії від 22 березня, розміщеної на сайті НБУ, майбутній кандидат повинен мати від 4 до 6 років досвіду роботи та середню спеціальну освіту.

Зазначається, що кандидат має вміти готувати:

кнелі рибні в желе;

рибу заливну, фаршировану, смажену цілу та порціями;

бульйон з профітролями, кнелями чи фрикадельками;

уху з різними видами риби;

окрошку овочеву та м’ясну;

різні тушені, смажені, варені, фаршировані, запечені окремими порціями в різних соусах страви із м’яса, птиці, риби, овочів, сиру, тіста і яєць;

креми, муси, самбуки, солодкі соуси, фрукти та ягоди в сиропі з наповнювачами;

гарячі напої відповідно до Збірника рецептур страв, кулінарних і кондитерських виробів для підприємств ресторанного господарства та іншої продукції відповідно до доручень завідувача виробництвом на основі калькуляційних карт страв;

Крім можливостей до кар’єрного зростання, професійного розвитку та гнучкого графіка претенденту пропонують також "можливість бути причетним до розвитку країни".

Як повідомлялося раніше, напередодні МЗС відкрило вакансії на посаді послів України в 21 країні по всьому світу.