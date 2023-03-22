Нацбанк ищет повара – тот должен уметь готовить бульон с профитролями
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Кандидатам предлагают приобщиться к развитию страны
Национальный банк Украины объявил о поиске повара для приготовления блюд, которые "требуют особо сложной кулинарной обработки".
Как говорится в вакансии от 22 марта, размещенной на сайте НБУ, будущий кандидат должен иметь от 4 до 6 лет опыта работы и среднее специальное образование.
Отмечается, что кандидат должен уметь готовить:
- кнели рыбные в желе;
- рыбу заливную, фаршированную, жареную и порциями;
- бульон с профитролями, кнелями или фрикадельками;
- уху с разными видами рыбы;
- окрошку овощную и мясную;
- разные тушеные, жареные, вареные, фаршированные, запеченные отдельными порциями в разных соусах блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей, сыра, теста и яиц;
- кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы, фрукты и ягоды в сиропе с наполнителями;
- горячие напитки согласно Сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий для предприятий ресторанного хозяйства и другой продукции в соответствии с поручениями заведующего производством на основе калькуляционных карт блюд;
Помимо возможностей к карьерному росту, профессиональному развитию и гибкого графика соискателю предлагают также "возможность быть причастным к развитию страны".
Как сообщалось ранее, накануне МИД открыл вакансии на должности послов Украины в 21 стране по всему миру.