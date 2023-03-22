Нацбанк ищет повара – тот должен уметь готовить бульон с профитролями

Кандидатам предлагают приобщиться к развитию страны

Национальный банк Украины объявил о поиске повара для приготовления блюд, которые "требуют особо сложной кулинарной обработки".

Как говорится в вакансии от 22 марта, размещенной на сайте НБУ, будущий кандидат должен иметь от 4 до 6 лет опыта работы и среднее специальное образование.

Отмечается, что кандидат должен уметь готовить:

кнели рыбные в желе;

рыбу заливную, фаршированную, жареную и порциями;

бульон с профитролями, кнелями или фрикадельками;

уху с разными видами рыбы;

окрошку овощную и мясную;

разные тушеные, жареные, вареные, фаршированные, запеченные отдельными порциями в разных соусах блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей, сыра, теста и яиц;

кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы, фрукты и ягоды в сиропе с наполнителями;

горячие напитки согласно Сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий для предприятий ресторанного хозяйства и другой продукции в соответствии с поручениями заведующего производством на основе калькуляционных карт блюд;

Помимо возможностей к карьерному росту, профессиональному развитию и гибкого графика соискателю предлагают также "возможность быть причастным к развитию страны".

Как сообщалось ранее, накануне МИД открыл вакансии на должности послов Украины в 21 стране по всему миру.