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Нацбанк ищет повара – тот должен уметь готовить бульон с профитролями

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Нацбанк ищет повара – тот должен уметь готовить бульон с профитролями

Кандидатам предлагают приобщиться к развитию страны

Национальный банк Украины объявил о поиске повара для приготовления блюд, которые "требуют особо сложной кулинарной обработки".

Как говорится в вакансии от 22 марта, размещенной на сайте НБУ, будущий кандидат должен иметь от 4 до 6 лет опыта работы и среднее специальное образование.

Отмечается, что кандидат должен уметь готовить:

  • кнели рыбные в желе;
  • рыбу заливную, фаршированную, жареную и порциями;
  • бульон с профитролями, кнелями или фрикадельками;
  • уху с разными видами рыбы;
  • окрошку овощную и мясную;
  • разные тушеные, жареные, вареные, фаршированные, запеченные отдельными порциями в разных соусах блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей, сыра, теста и яиц;
  • кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы, фрукты и ягоды в сиропе с наполнителями;
  • горячие напитки согласно Сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий для предприятий ресторанного хозяйства и другой продукции в соответствии с поручениями заведующего производством на основе калькуляционных карт блюд;

Помимо возможностей к карьерному росту, профессиональному развитию и гибкого графика соискателю предлагают также "возможность быть причастным к развитию страны".

Как сообщалось ранее, накануне МИД открыл вакансии на должности послов Украины в 21 стране по всему миру.

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#НБУ #Работа #Повар