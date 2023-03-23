Клопотенко заинтересовала работа в Нацбанке, но есть один момент

Кулинар обратил внимание на отсутствие в требованиях по приготовлению ведущего украинского блюда

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко отреагировал на предложение Национального банка Украины, который ищет повара. Однако он заметил, что вакансия не предполагает умения готовить борщ, рецептом которого, к слову, повар недавно делился.

Об этом Клопотенко написал на своей странице в Facebook. Кулинар указал на один нюанс, из-за которого не будет возмущаться.

По мнению Клопотенко, действующие нормы к выпускникам-кулинарам не приспособлены к реальности.

"В НБУ опубликовали вакансию повара, где среди требований есть умение готовить окрошку, но нет ничего о борще, — отмечает Клопотенко. — И я бы мог возмутиться, но они все написали как есть. Готовить перечисленные блюда — это стандарт, который должны уметь делать повара после выпуска. Такие нормы. Другое дело, что нормы не имеют отношения к реальности".

Вместе с тем, повар уверен, что скоро ситуация изменится к лучшему. Он планирует заняться реформой обучения в профессионально-технических училищах (до этого по инициативе Клопотенко внедрили новое меню в школах Украины).

Также Клопотенко добавил, что одно блюдо из списка Нацбанка он никогда не пробовал. "А на бульон с профитролями нужно зайти. Никогда такого не пробовал": написал кулинар.

Реакция Клопотенко на вакансию НБУ

Напомним, Национальный банк ищет повара, чтобы тот умел готовить блюда, которые "требуют особо сложной кулинарной обработки". В списке много блюд: от муссов и самбук до окрошки и рыбных кнелей.