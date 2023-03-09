Любимое блюдо Шевченко: рецепт невероятного одесского борща с карасями

Этот вкусный и ароматный борщ с рыбкой точно стоит вашего внимания, уверен Евгений Клопотенко

Сегодня день рождения выдающегося украинского поэта и борца за свободу Тараса Шевченко. Раньше мы составили небольшую подборку из лучших его произведений, которые на сегодня особенно актуальны, теперь же предлагаем вам узнать, чем любил полакомиться национальный герой. Оказывается, такую вкуснятину сможет приготовить каждый.

Интересными деталями биографии настоящего символа Украины на своей странице в инстаграме делится известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, Шевченко очень любил одесский борщ с карасями. И неспроста, ведь это блюдо очень вкусное, пишет Клопотенко.

Как приготовить одесский борщ с карасями

Ингредиенты:

караси — 6 шт. (маленькие, можно брать и другую рыбу)

мука – 1 ст.л.

свекла – 1 шт. (большой)

лук – 1 шт. (средняя)

картофель – 4 шт. (средняя)

морковь – 1 шт. (средняя)

томатный сок — 200 мл

капуста свежая — 200 г

лавровый лист – 2 шт.

душистый перец — 3 горошины

соль, перец — по вкусу

масло

вода

Приготовление:

Очищенных карасей посолите с обеих сторон и запанируйте в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и хорошо обжарьте карасей с обеих сторон до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло. Очистите лук и нарежьте кубиком. Его нужно пожарить в глубокой сковороде со столовой ложкой растительного масла – до мягкости. Тогда добавьте очищенную и натертую морковь и свеклу, томатный сок (лучше брать домашний) и тушите все еще несколько минут. После этого в сковороду добавляется 150 мл воды, а смесь доводится до кипения и тушится еще в течение 10 мин. Тем временем очищенный картофель порежьте небольшими кубиками, выложите в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Варите на среднем огне с щепоткой соли 20 мин. Нашинкуйте свежую капусту, добавьте в кастрюлю и варите еще в течение 10 мин. После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, лавровые листья, ароматный и обычный перец и соль – себе по вкусу. Оставьте вариться на медленном огне на 5 мин, затемдобавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе еще в течение нескольких минут.

Раньше мы рассказывали, как приготовить настоящий зеленый борщ. В оригинале он варится с добавлением крапивы и сельдерея и имеет очень интересный вкус и аромат – совсем не такой, к которому мы привыкли, добавляя щавель.