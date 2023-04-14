"Краще за оригінал": українців підкорила нова версія хіта "Скоро вже буде Пасха"

Новий варіант виконання за добу завірусився у мережі

Напевно, вже кожен українець без винятку хоча б раз чув пісеньку "Скоро вже буде Пасха, значить, заказуйте м’яско", яка активно віруситься в мережі. Однак на одній лише версії хіта традиційно справа не стала, і з’явилися кавери, зокрема, метал-версія пісні.

Її випустив музикант Юрський з івано-франківського гурту MINDMATH, співаючи слова пісні під мінус Lamb Of God.

"Я вирішив заспівати для вас пісню американського гурту Lamb Of God, що в перекладі означає Божий Агнець, Боже Ягня. Люди почали забувати, що Великдень це не про паску, не про мʼяско, сардельки чи ковбаски. Це символ воскресіння Христа, символ перемоги життя над смертю. Символ Божої любові, адже він послав на хрест свого сина задля нас і він переміг. І ми переможемо. Тож хай наш дух піднесеться під чудову пісню про Боже ягня. Слава Україні!", — прокоментував свій кавер музикант.

Варто зауважити, що фрагменти каверу за першу добу зібрали близько 200 тисяч переглядів у TikTok і безліч захоплених коментарів.

"Всі бісячі пісні у вашому виконанні стають прекрасними", "Як швидко хлопчик виріс", "Ця версія набагато краща", "Нарешті виконання, яке мене не напрягає", "Найкращий кавер", "Метал в Україні оживає", "Поставлю собі на будильник", "Це шедевр", "Скоро у всіх церквах країни", "Закривайте тренд!" — серед іншого, пишуть у коментарях.

Однак зауважимо, що метал-версія "Скоро вже буде Пасха" сподобалася більшості, але все ж таки не всім, — деякі вважають таку музику надто важкою для сприйняття і віддають перевагу оригіналу.

Як відомо, автором слів "Скоро вже буде Пасха, значить, заказуйте м’яско" є 5-річний Матвій із Черкаської області з родини фермерів, який записав відео, щоб прорекламувати продукцію своєї родини перед Великоднем, — при цьому хлопчина так сподобався глядачам, що ролик дуже швидко завірусився, і проєкт "Мюслі UA" наклав слова Матвія на музику.

Композицію послухали вже мільйони разів на просторах TikTok та YouTube:

Як повідомляв "Телеграф", раніше серед українців вирусилася пісня "Була в мене парова машина", і на неї також випустили багато цікавих каверів. Серед іншого, один музикант переписав текст "Парової машини" про росію та диктатора володимира путіна, після чого вийшло — "Була в мене велика росія, я ж її всю продав".