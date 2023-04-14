"Лучше оригинала": украинцев покорила новая версия хита "Скоро вже буде Пасха"

Новый вариант исполнения за сутки завирусился в сети

Наверное, уже каждый украинец без исключения хотя бы раз слышал песенку "Скоро вже буде Пасха, значить заказуйте м'яско", которая активно вирусится в сети. Однако на одной только версии хита традиционно дело не встало, и появились каверы, — в частности, метал-версия песни.

Ее выпустил музыкант Юрский из ивано-франковской группы MINDMATH, спев слова песни под минус Lamb Of God.

"Я решил спеть для вас песню американской группы Lamb Of God, что в переводе означает Божий агнец. Люди начали забывать, что Пасха это не о паске, не о мяске, сардельках или колбасках. Это символ воскресения Христа, символ победы жизни над смертью. Символ Божьей любви, ведь он послал на крест своего сына ради нас и победил. И мы победим. Пусть наш дух вознесется под чудесную песню о Божьем агнце. Слава Украине!", — прокомментировал свой кавер музыкант.

Стоит заметить, что фрагменты кавера за первые же сутки собрали около 200 тысяч просмотров в TikTok и множество восторженных комментариев.

"Все бесячие песни в вашем исполнении становятся прекрасными", "Как быстро мальчик вырос", "Эта версия намного лучше", "Наконец-то исполнение, которое меня не напрягает", "Самый лучший кавер", "Метал в Украине оживает", "Поставлю себе на будильник", "Это шедевр", "Скоро во всех церквях страны", "Закрывайте тренд!", — среди прочего, пишут в комментариях.

Однако заметим, что метал-версия "Скоро вже буде Пасха" понравилась большинству, но все же не всем, — некоторые считают такую музыку слишком тяжелой для восприятия и предпочитают оригинал.

Как известно, автором слов "Скоро вже буде Пасха, значить заказуйте м'яско" является 5-летний Матвей из Черкасской области из семьи фермеров, который записал видео, чтобы прорекламировать продукцию своей семьи перед Пасхой, — при этом парнишка так понравился зрителям, что ролик очень быстро завирусился, и проект "Мюсли UA" наложил слова Матвея на музыку.

Композицию послушали уже миллионы раз на просторах TikTok и YouTube:

Как сообщал "Телеграф", ранее среди украинцев вирусилась песня "Була в мене парова машина", и на нее тоже выпустили массу интересных каверов. Среди прочего, один музыкант переписал текст "Паровой машины" про россию и диктатора владимира путина, после чего вышло — "Була в мене велика росія, я ж її всю продав".