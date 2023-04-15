Если нечего посмотреть вечером: 8 новинок кино с высокими рейтингами

Весна в 2023 году принесла довольно много отличных премьер

Что же можно посмотреть вечером, — один из сакральных вопросов человечества, который хоть изредка, но озадачивает каждого. Чтобы помочь найти Вам ответ на него, "Телеграф" собрал подборку новинок кино за март-апрель 2023 года с довольно высокими рейтингами на сервисе IMDb.

Среди вариантов есть драмы, боевики, комедии, исторические, биографические и супергеройские фильмы, и даже мультфильм, — потому каждый сможет найти себе что-нибудь по вкусу.

"Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4), 8.2/10

Хотя обычно с каждым новым продолжением рейтинги фильма падают, Джона Уика это не касается, — Киану Ривз и в четвертой части "Джона Уика" хорош так же, как и в первой.

"Эйр: Большой прыжок" (Air), 7.8/10

Драма от Amazon, где главные роли сыграли Мэтт Деймон, Бен Аффлек и Виола Дэвис. Фильм рассказывает о том, как продавец и соучредитель Nike в 1980-ых пытались подписать контракт с Майклом Джорданом, что положило начало многомиллиардной индустрии кроссовок и навсегда изменило мир спорта.

"Смерть семи королей" (The Last Kingdom: Seven Kings Must Die), 7.6/10

Это британская историческая драма от Netflix, продолжение сериала "Последнее королевство" и конец истории, основанной на "Саксонских хрониках" Бернарда Корнуэлла. Хотя премьера была только 14 апреля, фильм уже успел высоко подняться в рейтингах.

"Подземелья и драконы: Честь среди воров" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), 7.6/10

Долгожданная фэнтезийная комедия, основанная на ролевых играх "Подземелья и драконы", главные роли в которой играют Крис Пайн и Мишель Родригес. Многие критики признали фильм лучшей из экранизаций Dungeons & Dragons.

"Братья Супер Марио в кино" (The Super Mario Bros. Movie), 7.4/10

Наверное, каждый играл в видеоигры с братьями Марио, — Universal Pictures выпустила анимационную историю по ее мотивам, в ходе которой можно отправиться с супербратьями в увлекательный мир головоломок на поиски потерянной принцессы. Хотя мультфильм получил смешанные отзывы, он побил ряд рекордов в первые же выходные проката.

"Тетрис" (Tetris), 7.4/10

Это американский биографический фильм, который рассказывает, как в 1980-ых годах советский программист Алексей Пажитнов разработал "Тетрис", а дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс боролся за права на игру. Главную роль сыграл Тэрон Эджертон, а премьера состоялась на Apple TV+.

"Ренфилд" (Renfield), 6.8/10

Это новая экранизация культового романа Брэма Стокера "Дракула", только в этот раз это не просто фильм ужасов, а комедийный фильм ужасов, при этом главные роли играют Николас Холт и Николас Кейдж. Отзывы у фильма смешанные, однако впечатление он однозначно произведет.

"Шазам 2: Ярость богов" (Shazam! Fury of the Gods), 6.2/10

Это продолжение супергеройской истории Шазама из вселенной DC Comics, где главную роль играет Закари Ливай. Хотя вторая часть получила отзывы более негативные, чем первая, фанатам жанра она все равно придется по душе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно про новый сериал по Гарри Поттеру, и почему его уже невзлюбили фанаты.