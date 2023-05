Комедійний бойовик зі Шварценеггером та антиутопія "Бункер". Найкращі серіали травня (відео)

Чотири із шести нових серіалів травня — комедії

Травень порадує прем’єрами одразу кількох комедійних серіалів. Чотири з шести нових шоу представляють різні сторони комедійного жанру: від шпигунського екшну зі "Шварцем", як актора шанобливо називають фанати, і до легкого ситкому з популярним коміком Сетом Рогеном. Докладніше про серіальні новинки травня читайте у матеріалі "Телеграфа".

"Нічогошеньки" (Bupkis)

Стендап-комік та колишній резидент Saturday Night Live Піт Девідсон вже знявся у фільмі за мотивами своєї біографії – "Королы Стейтен-Айленда" відомого комедіографа Джадда Апатоу, а тепер запустив автобіографічний серіал. Його ліричний герой – молодий невдаха не від цього світу, який живе з матір’ю, син пожежника, який загинув на службі під час трагедії 9/11. Крім фірмових жартів Девідсона про свою сім’ю, проблеми з прикордонним розладом особистості та зловживанням марихуани, творці обіцяють екшн. А також ветеранів Еді Фалько ("Клан Сопрано") та улюбленого актора Мартіна Скорсезе Джо Пеші у ролях матері та діда головного героя.

Прем’єра: 4 травня на каналі Peacock. Режисер – Джейсон Орлі ("Виростити на повну"). У головних ролях: Піт Девідсон, Джо Пеші, Еді Фалько.

"Бункер" (Silo)

Любителі фантастики високо цінують серію книг американського письменника і мореплавця Х’ю Хауї "Бункер", яка в 2011 році увійшла до сотні видань, що найкраще продаються на Amazon. Цикл із дев’яти романів розповідає про постапокаліптичний світ майбутнього, в якому після глобального катаклізму кілька тисяч землян, що залишилися, змушені жити, як можна здогадатися з назви, у багаторівневому сховищі під землею. Головна героїня у виконанні Ребеки Фергюсон ("Дюна") розслідує вбивства мешканців бункера, яку намагаються розкрити його таємницю. І хоча ми вже бачили щось схоже і у фільмі, і в серіалі "Крізь сніг", на екранізацію "Бункера" чекали дуже давно, так що вона може стати потенційним хітом року для любителів фантастики.

Прем’єра: 5 травня на каналі Apple TV+. Режисер — Мортен Тільдум ("Гра в імітацію"). У головних ролях: Ребека Фергюсон, Тім Роббінс, Рашида Джонс, Девід Ойєлоуо.

"Випуск-2009" (Class of ’09)

Цей науково-фантастичний трилер намагається відповісти на питання, як зміниться робота правоохоронних органів, якщо правосуддя в США здійснюватиметься на основі алгоритмів штучного інтелекту. У центрі історії, яка розгортається протягом тридцяти років у трьох тимчасових пластах, що перетинаються, — кілька агентів ФБР, які випустилися з академії в Куантіко в 2009 році (звідки, власне, і назва шоу). Вони знову зустрічаються через 10 років після випуску, щоб розслідувати вбивство свого одногрупника. Творці обіцяють, що два перші епізоди вийдуть одночасно.

Прем’єра: 10 травня на каналі Hulu. Режисер — Том Роб Сміт ("Американська історія злочинів"). У головних ролях: Ісайя Страттон, Брайан Тайрі Генрі, Кейт Мара, Брайан Дж. Сміт.

"Детектив під кайфом" (High Desert)

Чорна кримінальна комедія з незрівнянною Патрицією Аркетт ("Втрачене шосе") у головній ролі, яка грає колишню наркоманку з маленького містечка в пустелі Каліфорнії – після смерті матері родичі позбавляють її утримання, тож Пеггі доводиться заробляти собі на життя самостійно. Як можна здогадатися з назви, її професією стає приватний розшук. Допомагатимуть героїні у її розслідуваннях ексцентричні сусіди по місту Юкка-Велі, зокрема, колишній чоловік Пеггі, який щойно вийшов із в’язниці. Перші два із восьми епізодів також вийдуть одночасно.

Прем’єра: 17 травня на каналі Apple TV+. Режисер — Джей Роуч ("Знайомство з батьками"). У головних ролях: Патриція Аркетт, Веруче Опія, Метт Діллон, Руперт Френд.

"Платонічні відносини" (Platonic)

Ще одна комедія травня. Виконавці головних ролей у дилогії "Сусіди: На стежці війни" Сет Роген та Роуз Бірн знову об’єдналася з режисером Ніколасом Столлером для роботи над серіалом "Платонічні відносини". Бірн ("Шпигунка") та Роген ("Кінець світу по-голлівудськи") грають двох друзів дитинства, розлучених на багато років непримиренними протиріччями. Вона одружена і виховує дітей, але страждає від кризи середнього віку. Він щойно розлучився і насолоджується холостим життям. Незграбні перші зустрічі знову переростають у міцну дружбу – як обіцяють творці серіалу, з непередбачуваними наслідками.

Прем’єра: 24 травня на каналі Apple TV+. Режисер — Ніколас Столлер ("Трішки одружені"). У головних ролях: Сет Роген, Роуз Бірн, Амбрітт Міллхаус, Макс Матенко.

"ФУБАР" (FUBAR)

Слідоом за Сільвестром Сталлоне, який у листопаді минулого року запустився з власним серіалом "Король Талси", своє перше шоу отримав і його багаторічний конкурент Арнольд Шварценеггер. Сюжет комедійного шпигунського бойовика FUBAR (абревіатура від Fucked up beyond all repair, яка використовується американськими військовими і означає "Розбито вщент і ремонту не підлягає") нагадує інший знаменитий фільм зі "Шварцем", "Правдиву брехню" Джеймса Кемерона (ділогія "Аватар"), який також нещодавно став серіалом. Головні герої "ФУБАРу" – батько та донька, які працюють на ЦРУ, але не підозрюють про це. А потім, ясна річ, вони об’єднуються заради виконання важливої місії. Шварценеггер пообіцяв, що серіал стане таким самим "великим бойовиком", як і "Правдива брехня". І, як завжди, Netflix випустить усі епізоди у день прем’єри.

Прем’єра: 25 травня, на каналі Netflix. Режисер – Філ Абрахам ("Помаранчевий – хіт сезону"). У головних ролях: Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Джей Барушель, Габріель Місяць.

