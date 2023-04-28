"Чорне дзеркало" повертається. За що ми любимо серіал і що відомо про новий сезон (відео)

Творці обіцяють, що новий сезон стане найкращим в історії антології

Новий, шостий сезон "Чорного дзеркала" стартує в червні 2023 року. Одна з найрезонансніших фантастичних антологій на ТБ, яка розповідає про згубний вплив медіа-технологій на сучасне суспільство, виходить ось уже дванадцять років, але свіжий сезон усім шанувальникам серіалу довелося чекати довгих чотири роки.

Чому "Чорне дзеркало" став одним із головних шоу нашого часу, розбирався "Телеграф".

Майбутнє вже настало

Що робить висококласний серіал по-справжньому великим? Мабуть, три речі. Він повинен бути дійсно захоплюючим, щоб утримувати увагу глядача протягом довгих років. Глядач повинен легко ідентифікувати себе з героями (що буває нелегко, коли це такі непривабливі персонажі, як Тоні Сопрано або Волтер Уайт). А сам серіал, окрім історії, що інтригує, повинен ще розповідати щось важливе про час і людей, містити той самий Zeitgeist.

Огляньтеся навколо, і ви побачите, що всі люди поряд з вами зайняті своїми смартфонами. За дванадцять років з моменту прем’єри "Чорного дзеркала" соціальна сатира перетворилася на похмуру повсякденність.

В інтернеті багато писали про те, що серіал "пророкував" багато технологій, але це не зовсім так. Творець серіалу, сценарист та продюсер Чарльз Брукер, не провидець – він просто уважний читач ресурсів про новини науки та економіки. Для створення своїх химерних історій він брав уже існуючі розробки, теорії, ідеї, сервіси тощо – і доводив їх до крайнощів.

Як далеко може зайти радикальний художник-акціоніст, який вміло маніпулює ЗМІ? І як далеко простягається влада новинних медіа? Відповідь ми отримали в шокуючому пілотному випуску – тому самому, що про прем’єр-міністра та свиню.

А що буде, якщо система соціального кредиту, запроваджена в Китаї, стане повсюдною? (Введена у 2014 році система на основі обробки величезних масивів даних присвоює кожному громадянину КНР певний рейтинг на основі його взаємодії з державою.)

Так з’явилася уїдлива дистопія "Під укіс" про суспільство, побудоване за принципом соціальної мережі, де користувачі-громадяни з невеликою кількістю лайків приречені бути людьми другого ґатунку. Зокрема, людина не має права купувати дорогі продукти чи товари, їй відмовлено у якісному сервісі, для неї заблоковано елементарні послуги – наприклад, можливість скористатися ліфтом.

Немає нічого дивного в тому, що через два роки після виходу цієї серії близько 17 млн китайців, які мають заборгованості з податків і несплачені штрафи, в один не зовсім прекрасний день не змогли купити квитки на транспорт — система просто блокувала транзакції для громадян з низьким соціальним рейтингом. А щоб з тебе списали бали, достатньо вигуляти собаку без намордника та повідця.

Непрості питання

До чого може дійти сталкінг у соцмережах? Чи може віртуальний персонаж стати найпопулярнішим політиком? Які межі цинізму користувачів смартфонів, які знімають для соцмереж всякі НП на зразок аварій та самогубств?

Іноді реальність буквально повторює сюжети серіалу. На наступний рік після виходу епізоду "15 мільйонів нагород" (2011) у найбільшій в’язниці Бразилії Санта-Ріта-ду-Сапукаї встановили велотренажери, займаючись на яких можна виробляти електроенергію. За кожні 16 годин, проведені на тренажері, у арештанта мінусується один день із терміну його ув'язнення, а заряджені акумулятори використовують для живлення вуличних ліхтарів.

Окуляри-камери, що записують відео, криптовалюти, нейрочіпи, системи батьківського контролю та розпізнавання осіб, роботи, що розмовляють та бойові роботи, безпілотники, що доставляють піцу та багато інших технологій з "Чорного дзеркала" за ці дванадцять років стали нашою повсякденною реальністю. Або стануть найближчим часом.

Так, "Телеграф" писав про нейромережу, яка дозволяє анімувати фотографії людей, що пішли. Очевидно, коли саме ІІ буде здатний створити максимально повний образ померлої людини, як в епізоді "Я скоро повернуся" (2013) — питання часу. Власне, стрімкий розвиток нейромереж за останній рік зробить найближчим часом буденними найфантастичніші припущення.

Але серіал "Чорне дзеркало" не став би великим лише за рахунок футурології, соціальної критики та типово британського сарказму. Найкращі епізоди ставлять перед глядачами непрості етичні та філософські питання. Наприклад, як в одній із найкращих серій "Сан Джуніперо" (2016), де на тлі романтичної історії (та ще й з хепі-ендом, що досить нетипово для авторів "Чорного дзеркала" з їх безнадійним поглядом на світ) порушуються проблеми евтаназії, адаптації людей з обмеженими можливостями за допомогою ІІ, нарешті, віри в епоху віртуальної реальності.

Що побачимо у шостому сезоні

На жаль, у п’ятому сезоні, який вийшов влітку 2019 року, "Чорне дзеркало" почало пробуксовувати – одна з найкращих серій, "Гадюки атакують", стала лише варіацією на старі сюжети, решта нагадувала самопародію. Що, звісно ж, відвернуло багатьох шанувальників.

Сподіватимемося, що чотирирічна пауза, яку взяли творці (і яка була пов’язана з врегулюванням авторських прав на серіал, а не тому, що у Чарлі Брукнера натхнення закінчилося), піде новому сезону на користь. Технології не стояли на місці — ми вже писали про проривний розвиток нейромереж, та й градус безумства в навколишньому світі відчутно підвищився. За ці чотири роки ми пережили пандемію, яка суттєво змінила громадський порядок, а зараз стоїмо на порозі нової світової війни.

У новому сезоні зіграє зірка серіалу "Пуститися берега" Аарон Пол

Але Чарлі Брукер заспокоїв: із шостим сезоном все буде ОК. Творець серіалу пообіцяв здивувати новими історіями, які будуть повністю відрізнятися один від одного і "постійно винаходити себе заново, з божевільними поворотами та більшою різноманітністю, ніж будь-коли раніше".

Variety обіцяє, що нові серії стануть ще й по-справжньому видовищними: "Останній сезон ще більш кінематографічний за своїм масштабом, кожна серія в ньому розглядається як окремий фільм. Це, звичайно, відповідає недавнім сезонам "Чорного дзеркала", епізоди яких зазвичай перевищували 60 хвилин і мали неймовірно високу виробничу цінність.

Також відомо, що в шостому сезоні знялися Аарон Пол ("Пуститися берега"), Сельма Хайєк ("Дім Gucci"), Джош Хартнетт ("Гнів людський") та Кіран Калкін ("Спадкоємці"), брат знаменитої дитини-актора Маколея Калкіна з дилогії "Один удома".

Чи справді новий сезон зможе сказати нове слово у дванадцятирічної історії антології, побачимо вже за два місяці.

Нагадаємо, що новий фільм Антонія Лукича "Люксембург, Люксембург" зібрав у прокаті 5 млн 590 тис грн лише за перший уїкенд. "Телеграф" розбирався, у чому секрет такого успіху.