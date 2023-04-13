Сериал о Гарри Поттере – первый тизер, когда выйдет и что известно (видео)

Сериал стартует не ранее 2006 года и рассчитан на десять сезонов

Стриминговый гигант HBO Max, который со вчерашнего дня называется просто – Max, представил первый тизер будущего сериала по книгам о Гарри Поттере. Официальная информация о том, что анонсированному ранее сериалу быть, появилась на сайте компании Warner Bros. Discovery.

"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Новый сериал Max Original глубоко погрузится в каждую из культовых книг, которыми поклонники продолжали наслаждаться все эти годы", — сказал гендиректор Max Content Кейси Блойс.

Исполнительными продюсерами шоу выступят создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг, продюсер фильмов серии "Фантастические твари" Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс, которая ранее работала над такими лентами, как "Мы покорим Манхэттен" (2012) и "Изоляция" (2005).

Имена сценаристов пока не известны, но как подчеркнули в Warner Bros. Discovery, в сериале будет задействован полностью новый актерский состав. То есть актеры, снимавшиеся в серии фильмов о Гарри Поттере в 2001-2011 годах, не будут принимать участие в шоу.

Как ранее сообщало издание Bloomberg, первый сезон должен выйти на малые экраны не ранее 2005-2006 годов. В Warner Bros. Discovery заявили, что шоу, как и серия фильмов, растянется на десятилетний период.

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