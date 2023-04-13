Серіал про Гаррі Поттера – перший тизер, коли вийде і що відомо (відео)

Серіал стартує не раніше 2006 року та розрахований на десять сезонів

Стрімінговий гігант HBO Max, який відучора називається просто – Max, представив перший тизер майбутнього серіалу за книгами про Гаррі Поттера. Офіційна інформація про те, що анонсованому раніше серіалу бути, з’явилася на сайті компанії Warner Bros. Discovery.

"Ми раді надати глядачам можливість відкрити для себе Гоґвортс абсолютно по-новому. Новий серіал Max Original глибоко порине в кожну з культових книг, якими шанувальники продовжували насолоджуватися всі ці роки", — сказав гендиректор Max Content Кейсі Блойс.

Виконавчими продюсерами шоу виступатимуть творець Гарі Поттера Джоан Роулінг, продюсер фільмів серії "Фантастичні тварини" Ніл Блер та Рут Кенлі-Леттс, яка раніше працювала над такими стрічками, як "Ми підкоримо Манхеттен" (2012) та "Ізоляція" (2012).

Імена сценаристів поки що не відомі, але, як підкреслили в Warner Bros. Discovery, у серіалі буде задіяно повністю новий акторський склад. Тобто актори, які знімалися в серії фільмів про Гаррі Поттера у 2001-2011 роках, не братимуть участі у шоу.

Як раніше повідомляло видання Bloomberg, перший сезон має вийти на малі екрани не раніше 2005-2006 років. У Warner Bros. Discovery заявили, що шоу, як і серія фільмів, розтягнеться на десятирічний період.

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