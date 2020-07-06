Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Морриконе скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения.

Морриконе находился в клинике после того, как сломал бедренную кость во время падения. На тот момент композитору и дирижеру был 91 год.

Похороны композитора пройдут в закрытом режиме. Композитор "сохранил до конца полную ясность и достоинство. Он выразил благодарность своей любимой жене Марии, которая сопровождала его самоотверженно в каждый момент его человеческой и профессиональной жизни и была с ним до последнего вздоха. Он поблагодарил своих детей и внуков за любовь и заботу, которые они ему оказали", сказал его адвокат Джорджио Ассумма.

Эннио Морриконе был одним из самых известных композиторов современности. Большая часть его работ написана для кино и телевидения.

В 2007 году Морриконе получил премию "Оскар" за вклад в киноискусство, а в 2016-м его наградили "Оскаром" за саундтрек к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

За свою карьеру написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.