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Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова

Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
13:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В воскресенье утром 5 июля стало известно, что расследование дела в отношении российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в уголовном преступлении, завершено. Об этом сообщает Интерфакс.

"Следственные действия завершены по делу Ефремова. В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела", - сообщается источником.

В свою очередь, адвокат актера Эльман Пашаев также подтвердил завершения уголовного дела, но в связи с подпиской о неразглашении мужчина больше ничего комментировать не стал.

Также известно, что родственники погибшего в аварии Сергея Захарова намерены требовать от стороны Ефремова материальной компенсации. Хотя перед этим Ефремов сообщал, что готов помочь материально, если конечно семья согласится и примет помощь. Речь идет об огромной сумме.

ДТП с Ефремовым: обнаружен еще один пострадавший

Напомним, в Москве 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов.

3 июля, адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП.

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Все по теме:

ДТП, Михаил Ефремов, Расследование.

Автор:

Телеграф
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