Последнее приключение Индианы Джонса. Зачем смотреть фильм "Колесо судьбы"

"Индиана Джонс и Колесо судьбы" — пока что лучший блокбастер этого года

В украинский прокат вышла пятая и заключительная часть франшизы о похождениях археолога Индианы Джонса. И хотя критики исходят ядом, а прокатные цифры оставляют желать лучшего, "Телеграф" уверен: это лучший фильм об Инди за треть века с хвостиком, которые прошли со дня премьеры "Индианы Джонса и последнего крестового похода" (1989).

В 1980-е Индиана Джонс олицетворял собой постмодернистское прочтение приключенческого кино золотых деньков Голливуда. Ковбой в неотъемлемой шляпе на голове и с кнутом в руках, но с ученой степенью по археологии, рыскал по экзотическим странам в поисках древних артефактов. (Правда, уважаемый профессор археологии вел себя при этом как форменный варвар, походя разрушающий бесценные памятники.)

Его окружали красивые женщины и преданные друзья, всегда готовые поспешить на помощь. А коварные нацисты, которым в самых неудачных фильмах серии пришли на смену служители культа богини Кали ("Индиана Джонс и храм судьбы", 1986) и личности Сталина ("Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", 2008), в финале, конечно же, оставались посрамлены.

Это были идеальные летние блокбастеры – кинокомиксы с иронически переосмысленными цитатами из классики, головокружительными трюками, юмором и хлесткими диалогами. Конечно же, такой истории требовалось достойное завершение.

Тем более, что предыдущий фильм, "Королевство хрустального черепа", оказался довольно проходным. Четвертую часть не спасли ни пришельцы, ни так кстати появившийся сынок Индианы Джонса (следом за отцом, которого сыграл великий Шон Коннери в "Последнем крестовом походе"), ни целое созвездие прекрасных актеров, ни рукотворные, по старинке, спецэффекты.

Даже самые лояльные зрители потешались над престарелым героем Харрисона Форда, который спасался от атомного взрыва в холодильнике. То, что Стивен Спилберг не очень-то хотел снимать этот фильм, было заметно, как говорится, невооруженным глазом. Как результат, премия "Золотая малина" за худший римейк или сиквел.

А вот по "Колесу судьбы" заметна ноша ответственности, лежащая на создателях завершающей части некогда великой кинофраншизы – Спилберг даже отстранился от постановки, предпочитая передать режиссуру Джеймсу Мэнголду, крепкому профессионалу, снявшему один из лучших музыкальных байопиков "Переступить черту" (2005) и нашумевшего "Логана" (2017).

Не удивительно, что мировая премьера состоялась в Каннах: последний фильм об Индиане Джонса изначально задумывался как большое событие. И это, к сожалению, одно из самых уязвимых мест "Колеса судьбы". Не считая чудовищного хронометража в 2 часа и 40 минут.

Несмотря на мастеровитость постановки – вы только обратите на эти прекрасные детали: носки, которые сушатся за окном холостяцкой квартиры доктора Джонса, крупный план кровавых отпечатков на телефонной трубке, отражение юной Хелен (Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь") в иллюминаторе самолета, – в новом фильме нет былой легкости, даже легковесности предыдущих серий. К сожалению.

Несмотря на обилие шуток и вполне себе водевильный пролог с достоверно омоложенным на компьютере Харрисоном Фордом (обратите внимание на прорыв в технологии: "Ирландец" с монструозным Робертом де Ниро вышел всего четыре года назад), новый фильм предельно почтителен к наследию, вполне ожидаемо поигрывая на зрительской ностальгии. Все на месте: перелеты по карте, змеи, скорпионы, поцелуй в локоть и даже старые друзья вроде Салаха (Джон Рис-Дэвис, "Властелин колец") который по сюжету в общем-то совсем не обязателен.

Но вот в этом как раз и кажется главный просчет создателей: зациклившись на старых трюках, им не удалось наполнить давно знакомую историю новыми смыслами и свежим дыханием, как это произошло с Джеймсом Бондом в "Казино "Рояль". (Один из самых зрелищных аттракционов фильма – погоня на параде в честь лунных астронавтов, однозначно отсылает к головокружительным гонкам в фильмах бондианы с Дэниелом Крэйгом.)

80-летнему Индиане Джонсу нечего предложить молодому зрителю, а печальный мотив последнего приключения некогда лихих стариков не нашел отклика у молодежи, как показывают данные кинопроката – фильм каких-то 130 млн долларов при 295 млн бюджете, и это без учета маркетинга.

Но это совсем не означает, что фильм плох. Чисто субъективно, пока что это лучший блокбастер года: динамичный, несмотря на хронометраж, со зрелищными аттракционами на суше, воздухе, воде, и даже под землей и в морских пучинах. Очаровательная Фиби Уоллер-Бридж не только эффектно оттеняет отяжелевшего Харрисона, все время вступая с ним в забавные пикировки, но и вывела заявленную в предыдущем фильме тему отцов и детей на новый уровень.

Образ Мадса Миккельсена отсылает к нацисту Арнольду Тоту (Рональд Лэйси) из ""Искателей потерянного ковчега"

И хотя Мадс Миккельсен ("Ганнибал") в роли полубезумного нациста-антагониста, скорее, привычно отрабатывает программу, на экране он смотрится вполне достойным соперником. Ну, и главный сюрприз "Колеса судьбы" – финал, который испортить спойлером просто грешно, это нужно видеть. Так что до встречи в кинозале!

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