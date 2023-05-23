Мадонна, Леди Гага и Кортни Лав: какие еще певицы успешно снимаются в кино (видео)

Популярных певиц снимали в фильмах, как только в кино появился звук, но запоминающиеся роли удавались немногим

23 года назад "Золотую пальмовую ветвь" на 53-м Каннском кинофестивале получила Бьорк за лучшую актерскую работу в фильме Ларса фон Триера "Танцующая в темноте". Роль эмигрантки, мечтающей стать певицей, но закончившей жизнь в камере смертников за убийство полицейского, стала высшей точкой в карьере Бьорк.

В годовщину триумфа авангардной дивы "Телеграф" предлагает вспомнить других известных певиц, успешно снимавшихся в фильмах.

Смешная девчонка Барбра Стрейзанд

Хотя в наших широтах Барбра Стрейзанд более известна как актриса, список ее музыкальных альбомов как минимум втрое превышает фильмографию, включая три режиссерские работы. Для западного меломана Стрейзанд безоговорочная звезда популярной музыки уровня Френка Синатра и Энди Уильямса, стартовавшая еще в 1960-х– причем первая же ее пластинка была награждена престижной премией "Грэмми".

В кино ей тоже сопутствовал мгновенный и шумный успех – за дебютную роль в фильме "Смешная девчонка" Стрейзанд получила в 1968 году актерский "Оскар".

Собственно, так можно было бы назвать ее амплуа в 1970-х – начале 1980-х – смешная девчонка. Но при этом невероятно обаятельная, с огромными широко распахнутыми глазами и, увы, не меньшего размера носом. При этом в своих лучших комедийных ролях (включая фильм "В чем дело, док?" прославленного Питера Богдановича, который в следующем десятилетии снимал другую популярную певицу, Шер) умение Стрейзанд насмешить трогательно сочеталось с ранимостью ее героинь.

Экзотическая внешность не помешала Стрейзанд блеснуть в романтических мелодрамах, которые она сама же и поставила: "Повелителе приливов" и "У зеркала два лица". Оба фильма ждал большой коммерческий успех и вереница престижных номинаций и наград, а сама актриса предстала в новом, сексапильном образе.

К слову, Стрейзанд стала одной из первых западных селебритис, поддержавших Украины после вторжения рф.

"Вы – вдохновение для всего мира. Мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится, и всегда будем надеяться, что скоро наступят победа и мир", – заявила актриса.

Она помогает собирать средства на неотложные медицинские нужды в Украине и лично передала 240 тыс. долларов. Не удивительно: родители ее отца Эммануэля иммигрировали в США из городка Бережаны Тернопольской области.

Мадонна между "Золотым глобусом" и "Золотыми малинами"

Второе место среди певиц по количеству ролей в кино заслуженно занимает Мадонна – на ее счету полтора десятка фильмов, начиная небольшими эпизодами и заканчивая главными ролями. Но в отличие от Стрейзанд, большинство фильмов с ее участием откровенно ужасны, не зря Мадонна многократно номинировалась на антипремию "Золотая малина" как худшая актриса года.

Но при этом, снявшись 21 года от роду в своей первом фильме – любительском трэш-кино "Конкретная жертва" (он вышел на видеокассетах только через шесть лет, когда певица стала популярной), Мадонна упорно продолжала сниматься и даже сама поставила два фильма – в одном из них, "Грязь и мудрость", снялся бывший киевлянин Евгений Гудзь, фронтмен группы Gogol Bordello.

Ее главной удачей стала роль Эвы Дуарте (первой леди Аргентины Марии Эвы Дуарте де Перон) в экранизации знаменитого мюзикла "Эвита", за который Мадонна была удостоена престижной премии "Золотой глобус". Прославленный режиссер Алан Паркер уже снял два музыкальных фильма: без преувеличения культовую "Стену" по мотивам альбома Pink Floyd и "Группу "Commitments", историю взлета любительского бенда в Дублине.

Так что не удивительно, что в "Эвите" режиссер нашел идеальный баланс для талантов Мадонны – сильной певицы, не блещущей особым актерским даром. Эва Дуарте и сама была довольно посредственной актрисой, убедительно сыгравшей одну-единственную роль, национального символа Аргентины. Паркеру удалось максимально раскрыть драматургические таланты Мадонны.

Но было бы преувеличением назвать "Эвиту" единственной актерской удачей певицы. Она довольно органично смотрится в небольшой, но яркой роли инженю, певички и танцовщицы кабаре в недооцененном фильме "Ищейки с Бродвея" – единственной художественной ленте однокашника Джима Джармуша — Говарда Брукнера, умершего в 34 года от последствий СПИДа. И хотя Мадонна очевидно копировала знаменитый образ Лайзы Минелли из "Кабаре", ретростиль оказался ей к лицу, так что в следующем году она снова сыграла певицу в кинокомиксе Уоррена Битти "Дик Трейси", только уже в стиле вамп.

Также у Мадонны был небольшой эпизод в роли цирковой акробатки в "Тенях и тумане" Вуди Аллена, где ее партнером выступил Джон Малкович. И хотя на контрасте с органичным в любой роли Малковичем Мадонна выглядит несколько топорно, испортить фильм ей все же не удалось.

Несостоявшаяся кинозвезда Кортни Лав

Одной из самых талантливых рок-н-ролльщиц в кино показала себя вдова Курта Кобейна и лидер группы Hole Кортни Лав. Ничего удивительного: по слухам, ее дедушкой был сам Марлон Брандо.

Справедливости ради отметим, что Кортни изначально старался пробиться в кино. В конце 1980-х она снялась в двух фильмах андеграундного британского режиссера Алекса Кокса "Сид и Нэнси" (в главной роли здесь блеснул молодой Гэри Олдмен) и "Прямо в ад", снятый с целым созвездием "культовых" персонажей кино и рок-н-ролла, от Джима Джармуша до Джо Страммера, лидера группы The Clash.

Она вернулась на съемочную площадку в середине 1990-х, и первая же крупная роль в "Народе против Ларри Флинта" прославленного Милоша Формана принесла Кортни номинацию на "Золотой глобус". Ее исполнение роли Алетеи Флинт, жены создателя порноимперии "Hustler", было действительно впечатляющим, а дуэт с экранным партнером Вуди Харрельсоном запомнился надолго.

Форман пригласил ее в свой следующий проект "Человек на Луне", байопик легендарного канадского комика Энди Кауффмана, чью роль исполнил Джим Кэрри. И снова Кортни не затерялась на фоне маститых артистов Дэнни де Вито, Пола Джаматти и самого Джима Кэрри, буквально перевоплотившегося в Кауффмана, чьим фанатом он был с самой юности.

Грубоватая красота Кортни Лав интригует, ее чувственное и одновременно одухотворенное лицо не дает отвести взгляд, а недостаток актерского опыта – особенно на фоне Джима Кэрри, который не выходил из роли весь съемочный период, вполне компенсировался органичностью существования в кадре. Такие люди рождены для кино, как молодой Мики Рурк, которому достаточно просто стоять перед камерой, чтобы загипнотизировать зрителя.

К сожалению, за исключением небольшой роли в сериале "Сыны анархии", других больших хитов с участием Кортни Лав больше не было.

Леди Гага: кинозвезда родилась

Хотя песенное творчество Леди Гага (псевдоним Стефани Джерманотта) вызывает естественный скепсис – все это красочное буйство провокационных образов мы уже не раз видели в куда более удачном исполнении Дэвида Боуи и Мадонны, первые опыты певицы в кино внушают большие надежды.

Она начала с очень плохого кино – эксплотейшена "Мачете убивает" и второй части не менее жестокого комикса "Город грехов" (оба фильма снял Роберт Родригес). Но уже короткий эпизод из "Города грехов", где Леди Гага снялась в роли официантки в закусочной, показал, что у певицы есть не только эффектная внешность, но еще и органичность – в то время, когда большинство музыкантов отличаются "зажатостью" в кадре, неестественностью игры.

Ее триумфом стал фильм "Звезда родилась" – к слову, в одном из римейков этого классического мюзикла играла (и, само собой, пела) Барбра Стрейзанд. Леди Гага номинировалась на "Оскар" за лучшую женскую роль и песню, но в итоге получила статуэтку только в песенной номинации.

Можно, конечно же, объяснить такой успех тем, что Леди Гага сыграла в фильме, по сути, саму себя: популярную певицу, добившуюся мирового признания. Но то, что успех не был случайным, а Леди Гага действительно обладает впечатляющим драматургическим талантом, показала ее работа в фильме Ридли Скотта "Дом Gucci". Певица эффектно исполнила яркую, острохарактерную роль Патриции Реджани, заказавшую убийство бывшего мужа, наследника модного дома Gucci. Несмотря на звездный кастинг и впечатляющее перевоплощение Джареда Лето (к слову, по совместительству популярного рок-музыканта), критики высоко оценили усилия Леди Гага.

Тем интереснее будет увидеть новый фильм с ее участием, сиквел нашумевшего "Джокера" Тодда Филипса, где партнером Леди Гага в роли антигероини Харли Квинн стал один из лучших актеров поколения 40-летних Хоакин Феникс. Съемки фильма "Джокер: Безумие на двоих" завершились в апреле этого года, а премьера запланирована на октябрь 2024-го.

Напомним, ранее "Телеграф" писал писал о мужчинах-музыкантах, которые успешно снимались в кино и сериалах.