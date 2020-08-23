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Певица Бьорк сыграет в драме о викингах "Северянин"

Певица Бьорк сыграет в драме о викингах "Северянин"
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Исландская певица получила роль в фильме о викингах режиссера Роберта Эггерса.

Бьорк получила роль славянской ведьмы. И, как сообщают зарубежные СМИ, вместе с певицей в фильме снимется и ее дочь Исадора. Какую роль исполнит ее дочь не уточняется.

Режиссер картины, Роберт Эггерс, также создал и сценарий к фильму совместно с исландским поэтом Сьоном Сигурдссоном.

Картина перенесет зрителя на рубеж X века в Исландию, и поведает историю о нордическом принце-викинге, который жаждет мести за смерть своего отца.

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Главную роль получил шведский актер Александр Скарсгард. Вместе с ним в фильме снимется его брат Билл Скарсгард. Также в актерский состав вошли Николь Кидман, Уиллем Дефо и Аня Тейлор-Джой.

Подробностей о дате выхода пока нет.

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Кино, Фильм, Бьорк, Певица.

Автор:

Телеграф
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