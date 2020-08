Певица Бьорк сыграет в драме о викингах "Северянин"

Бьорк получила роль славянской ведьмы. И, как сообщают зарубежные СМИ, вместе с певицей в фильме снимется и ее дочь Исадора. Какую роль исполнит ее дочь не уточняется.

Режиссер картины, Роберт Эггерс, также создал и сценарий к фильму совместно с исландским поэтом Сьоном Сигурдссоном.

Картина перенесет зрителя на рубеж X века в Исландию, и поведает историю о нордическом принце-викинге, который жаждет мести за смерть своего отца.

