Безрукий барабанщик и гитарист без пальцев. Истории знаменитых музыкантов с ограниченными возможностями (видео)

Роберт Уайетт записал свои лучшие альбомы, будучи прикованным к инвалидному креслу, а Иен Дьюри сделал последствия полиомиелита частью сценического шоу

5 мая отмечали Международный день борьбы за права инвалидов. Именно в этот день 1992 года люди с ограниченными возможностями из семнадцати стран одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации. Удивительно, но в шоу-бизнесе нашлось место немалому количеству людей с ограниченными возможностями, и большинство из них смогли преодолеть свои физические проблемы.

Подробнее об этих музыкантах читайте в материале "Телеграфа".

Благодаря травме Тони Айомми нашел новый стиль

Отсутствие кончиков пальцев металлисту не помеха

Уроженец Бирмингема, 75-летний Тони Айомми – музыкант, который придумал хэви-метал. Как это часто бывает, открытие стало следствием случайности. В данном случае – трагической. Блюзовый гитарист, Тони подрабатывал, как и большинство его сверстников из рабочих семей Бирмингема, на заводе. В один не самый удачный день, зазевавшись во время работы на прессе, 17-летний Тони лишился кончиков среднего и безымянного пальцев правой руки.

Полагая, что его музыкальная карьера закончена, Тони впал в депрессию, откуда его вытащил управляющий завода, симпатизирующий молодому музыканту. Он принес Тони пластинки джазового гитариста-виртуоза Джанго Рейнхардта, который управлялся всего двумя пальцами на правой руке. Тони изготовил себе специальные наконечники для пальцев из кожи от старой куртки, но все равно боль, когда он прижимал обнаженными костями струну, была адской. Тогда он опустил гитарный строй на тон ниже, и с помощью квинт-аккордов добился небывалого для конца 1960-х звука.

Так появился хэви-метал. И до сих пор лучшие гитарные риффы в этом жанре пишет Тони Айомми, гитарист лучшей хэви-метал-группы в мире Black Sabbath.

Иен Кертис: когда твое искусство тебя убивает

Иен Кертис – единственный герой нашей публикации, который предпочел уйти, а не бороться

Как и Black Sabbath, группа из Манчестера с не менее эпатажным названием Joy Division навсегда изменила лицо музыки. Правда, в этой истории хэппи-энда не будет.

В Joy Division все было необычно. И минималистический звук, в котором шум и грязь панк-рока преломлялись в футуристический саунд с необычно звучащими инструментами. И костюмы с галстуками – музыканты служили клерками и зачастую не успевали переодеться после работы в офисе. И глубокий, отстраненный голос совсем юного на вид певца Иена Кертиса с его странными, депрессивными текстами и не менее странными конвульсивными танцами на сцене.

Их первым хитом стала великая песня "She's Lost Control" – посвящение девушке, страдающей эпилепсией: она была одной из подопечных Кертиса, трудившегося социальным работником. Вскоре выяснится, что эпилепсией болен и сам Кертис. Отныне ему были противопоказаны ночной образ жизни, излишества и концерты – один из приступов приключился с Иеном прямо на сцене. Из-за громкого звука и стробоскопов припадки становились все чаще, а лекарства только глубже погружали его в депрессию.

Измученный болезнью и неурядицами в личной жизни, Иен Кертис покончил собой в 24 года.

Джейсон Беккер. Долгий закат гитариста-виртуоза

Врачи дали Беккеру всего пять лет жизни, но он даже сочиняет музыку

Не будет хэппи-энда и в истории американского гитариста-виртуоза Джейсона Беккера. В 20 лет он был даже не восходящей звездой, а вполне состоявшимся музыкантом, записавшим два блестящих альбома с группой Cacophony. Их гитарные дуэты с другим виртуозом, Марти Фридменом, сделали пластинки Cacophony мгновенной классикой.

После распада группы Беккера пригласил для работы именитый хард-рокер Дэвид Ли Рот – казалось бы, впереди ждет успешная карьера, поклонение преданных фанатов и всевозрастающее мастерство. (Беккер играл на гитаре с пяти лет и посвящал репетициям, записям и выступлениям практически все свое время.)

Но все перечеркнул страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз, или болезнь Лу Герига. Неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы медленно разрушало тело музыканта параличом. Но он сочинял музыку и записывался еще несколько лет – перешел на клавишные, когда не мог совладать с гитарой, пока окончательно не потерял способность двигаться и говорить.

Невероятно, но сегодня 53-летний музыкант, которому врачи давали максимум пять лет жизни (Джейсон не способен даже есть без посторонней помощи), продолжает писать музыку с помощью компьютера. Последний на данный момент альбом Беккера, "Triumphant Hearts", вышел в 2018 году.

Бесконечный полет Роберта Уайетта

Уайетт записал свои лучшие альбомы прикованным к инвалидному креслу

Сегодня трудно представить себе такую ситуацию, но в 1974 году в британской передаче Top Of The Pops, где выступали исполнители популярных хитов, продюсер программы не хотел выпускать на сцену Роберта Уайетта в инвалидной коляске. От музыканта и певца требовали пересесть в плетеное кресло, но не на того нарвались. (Ролик все же вышел в эфир, но с маркировкой "неподходящее для семейного просмотра".)

Несмотря на мягкий, проникновенный голос и лирическую, даже нежную музыку, характер у Роберта Уайетта был железный. В 28 лет эксцентричный барабанщик и певец джаз-роковых групп Soft Machine и Maching Mole выпал из окна третьего этажа на вечеринке и, если бы не был настолько пьян, наверняка бы разбился. Но ему повезло – Роберт "всего лишь" сломал позвоночник и остался на всю жизнь парализованным ниже пояса. Что не помешало ему найти любовь всей его жизни и сделать впечатляющую сольную карьеру.

Песни для своего первого сольного альбома "Rock Bottom" (что можно перевести как "жесткое дно", оцените чувство юмора) Уайетт написал за полгода в госпитале, за роялем в приемном отделении. Он навсегда отказался от выпивки и засел за книги. Альбомы Уайетта стали классикой "прогрессивного" рока, с ним записывались такие знаменитые артисты, как Дэвид Гилмор из Pink Floyd, Брайан Иноу и Бьорк. И хотя в последнее время 78-летнего Уайетта больше интересует политика, чем музыка, его пластинки по-прежнему волнуют и вдохновляют.

Рик Аллен, барабанщик без руки

Рик Аллен показал другим драммерам, что даже ампутация – не помеха творчеству

Если Роберту Уайетту пришлось отказаться от игры на барабанах (из-за невозможности задействовать ноги, которыми играют с помощью педалей на бас-бочке и хай-хете) – хотя он продолжал играть руками на перкуссионных инструментах, барабанщик британской группы Def Leppard, даже потеряв руку, продолжал выступать.

Когда Рик Аллен лишился левой руки в результате автокатастрофы, ему был 21 год. Музыканта выбросило из машины, и после заражения крови руку пришлось ампутировать по самое плечо. На тот момент группа успела записать свой первый по-настоящему успешный альбом "Pyromania" и в статусе восходящих звезд приступила к следующему. И хотя в их случае следовало ковать железо, пока горячо, остальные музыканты согласились ждать полгода, пока Аллен восстанавливался и учился играть заново – ногами, с помощью специально сконструированной системы педалей.

Еще три года ушло на создание следующего альбома, но он оказался втрое успешнее предыдущего. А еще через два года, в 1986 году, Рик Аллен вернулся на сцену с Def Leppard, где играет до сих пор – новый альбом "Diamond Star Halos" вышел год назад.

Секс, наркотики, рок-н-ролл и полиомиелит Иена Дьюри

Иен Дьюри сделал последствия болезни частью сценического шоу

Иен Дьюри – типично британское культурное явление, казалось бы, малопонятное слушателям за пределами острова. Начиная специфическим акцентом, свойственном обитателям Апминстера, северного пригорода Лондона, и заканчивая типичным для Ист-Энда чувством юмора. Между тем, именно этот желчный британец с тростью и странной пластикой изобрел пародийную формулу шоу-бизнеса: "Секс, наркотики и рок-н-ролл". А его песни знают во всем мире.

Странная пластика и трость – результат перенесенного в семилетнем возрасте полиомиелита, во время эпидемии 1949 года. Маленький Иен шесть недель провел закованным в гипсе, что сделало его художником (в молодости он преподавал в художественном колледже) и навсегда испортило характер. В результате левая часть тела оказалась поражена до конца жизни, но Дьюри, уже в статусе культового персонажа пост-панка, использовал свою пластику на сцене как элемент эпатажного шоу.

Самым странным образом черный юмор и мат в его текстах сочетались с лирическими мелодиями и виртуозной композицией песен, а вызывающе хамское поведение – с бесконечным обаянием личности и тонким умом.

Проблемы со здоровьем не мешали Дьюри ездить в турне и сниматься в кино – в частности, в фильмах Романа Поланского и Питера Гринуэя. И он не позволял себя жалеть. Когда в ООН ему заказали песню к Международному году инвалидности, Дьюри написал "Spasticus Autisticus", злобный гимн от лица калеки, вынужденного зарабатывать на жизнь милостыней. И в то же время он до конца жизни поддерживал детей с инвалидностью.

Ранее мы писали о том, как знаменитые комики борются с депрессией: Джим Керри рисует, а Стив Фрай поддерживает фанатов.