Мадонна, Леді Гага та Кортні Лав: які ще співачки успішно знімаються в кіно (відео)

Популярних співачок знімали у фільмах, як тільки в кіно з’явився звук, але ролі, що запам’ятовуються, вдавалися небагатьом

23 роки тому "Золоту пальмову гілку" на 53-му Канському кінофестивалі отримала Бьорк за найкращу акторську роботу у фільмі Ларса фон Трієра "Танцююча у темряві". Роль емігрантки, яка мріє стати співачкою, але закінчила життя в камері смертників за вбивство поліцейського, стала найвищою точкою у кар’єрі Бьорк.

У річницю тріумфу авангардної діви "Телеграф" пропонує згадати інших відомих співачок, які успішно знімалися у фільмах.

Смішне дивчисько Барбра Стрейзанд

Хоча на наших теренах Барбра Стрейзанд відоміша як актриса, список її музичних альбомів як мінімум утричі перевищує фільмографію, у тому числі три режисерські роботи. Для західного меломана Стрейзанд беззастережна зірка популярної музики рівня Френка Сінатра та Енді Вільямса, яка стартувала ще в 1960-х, причому перша ж її платівка була нагороджена престижною премією "Греммі".

У кіно їй теж супроводжував миттєвий і галасливий успіх – за дебютну роль у фільмі "Смішне дівчисько" Стрейзанд здобула у 1968 році акторський "Оскар".

Власне, так можна було б назвати її амплуа у 1970-х – на початку 1980-х – смішне дівчисько. Але при цьому неймовірно приваблива, з величезними широко розкритими очима і, на жаль, не меншого розміру носом. При цьому у своїх найкращих комедійних ролях (включаючи фільм "У чому справа, док?" прославленого Пітера Богдановича, який у наступному десятилітті знімав іншу популярну співачку, Шер ) вміння Стрейзанд насмішити зворушливо поєднувалося з вразливістю її героїнь.

Екзотична зовнішність не завадила Стрейзанд блиснути в романтичних мелодрамах, які вона сама ж і поставила: "Володарі припливів" і "У дзеркала два обличчя". На обидва фільми чекав великий комерційний успіх і низка престижних номінацій та нагород, а сама актриса постала в новому, сексуальному образі.

До речі, Стрейзанд стала однією з перших західних селебрітіс, що підтримали Україну після вторгнення Росії.

"Ви – натхнення для всього світу. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки знадобиться, і завжди сподіватимемося, що скоро настануть перемога та мир", – заявила актриса.

Вона допомагає збирати кошти на нагальні медичні потреби в Україні та особисто передала 240 тис. доларів. Не дивно: батьки її батька Еммануеля іммігрували до США із містечка Бережани Тернопільської області.

Мадонна між "Золотим глобусом" та "Золотими малинами"

Друге місце серед співачок за кількістю ролей у кіно заслужено займає Мадонна – на її рахунку півтора десятки фільмів, починаючи невеликими епізодами та закінчуючи головними ролями. Але на відміну від Стрейзанд, більшість фільмів за її участю відверто жахливі, недаремно Мадонна багаторазово номінувалася на антипремію "Золота малина" як найгірша актриса року.

Але при цьому, знявшись 21 року від народження у своєму першому фільмі – аматорському треш-кіно "Конкретна жертва" (він вийшов на відеокасетах лише через шість років, коли співачка стала популярною), Мадонна вперто продовжувала зніматися і навіть сама поставила два фільми – у одному з них, "Бруд і мудрість", знявся колишній киянин Євген Гудзь, фронтмен гурту Gogol Bordello.

Її головною удачею стала роль Еви Дуарте (першої леді Аргентини Марії Еви Дуарте де Перон) у екранізації знаменитого мюзиклу "Евіта", за який Мадонна була удостоєна престижної премії "Золотий глобус". Уславлений режисер Алан Паркер вже зняв два музичні фільми: без перебільшення культову "Стіну" за мотивами альбому Pink Floyd та "Групу "Commitments", історію зльоту аматорського бенду в Дубліні.

Тож не дивно, що в "Евіті" режисер знайшов ідеальний баланс для талантів Мадонни – сильної співачки, яка не вражає особливим акторським талантом. Ева Дуарте і сама була досить посередньою актрисою, яка переконливо зіграла одну-єдину роль, національного символу Аргентини. Паркер вдалося максимально розкрити драматургічні таланти Мадонни.

Але було б перебільшенням назвати "Евіту" єдиним акторським успіхом співачки. Вона досить органічно виглядає у невеликій, але яскравій ролі інженю, співачки та танцівниці кабаре у недооціненому фільмі "Нишпорки з Бродвею" – єдиній художній стрічці однокашника Джима Джармуша — Говарда Брукнера, який помер у 34 роки від наслідків СНІДу. І хоча Мадонна очевидно копіювала знаменитий образ Лайзи Мінеллі з "Кабаре", як виявилося, ретростиль їй личить, так що наступного року вона знову зіграла співачку в кінокоміксі Уоррена Бітті "Дік Трейсі", тільки вже в стилі вамп.

Також Мадонна мала невеликий епізод у ролі циркової акробатки в "Тінях і тумані" Вуді Аллена, де її партнером виступив Джон Малкович. І хоча на контрасті з органічним у будь-якій ролі Малковичем Мадонна виглядає дещо незграбно, зіпсувати фільм їй все ж таки не вдалося.

Кінозірка Кортні Лав, що не відбулася

Однією з найталановитіших рок-н-рольниць у кіно показала себе вдова Курта Кобейна та лідер гурту Hole Кортні Лав. Нічого дивного: з чуток, її дідусем був сам Марлон Брандо.

Задля справедливості зазначимо, що Кортні с самого спочатку намагався пробитися в кіно. Наприкінці 1980-х вона знялася у двох фільмах андеграундного британського режисера Алекса Кокса "Сід і Ненсі" (в головній ролі тут блиснув ще молодий Гері Олдмен) та "Прямо в пекло", зняте з цілим сузір’ям "культових" персонажів кіно та рок-н -ролу, від Джима Джармуша до Джо Страммера, лідера гурту The Clash.

Вона повернулася на знімальний майданчик у середині 1990-х, і перша велика роль у "Народі проти Ларрі Флінта" прославленого Мілоша Формана принесла Кортні номінацію на "Золотий глобус". Її виконання ролі Алетеї Флінт, дружини творця порноімперії "Hustler", було дійсно вражаючим, а дует з екранним партнером Вуді Харрельсоном запам’ятався надовго.

Форман запросив її до свого наступного проекту "Людина на Місяці", байопік легендарного канадського коміка Енді Кауффмана, чию роль виконав Джим Керрі. І знову Кортні не загубилася на тлі маститих артистів Денні де Віто, Пола Джаматті та самого Джима Керрі, який буквально перевтілився в Кауффмана, чиїм фанатом він був з юності.

Грубувата краса Кортні Лав інтригує, її чуттєве й водночас одухотворене обличчя не дає відвести погляд, а недолік акторського досвіду – особливо на тлі Джима Керрі, який не виходив із ролі весь знімальний період, цілком компенсувався органічністю існування у кадрі. Такі люди народжені для кіно, як молодий Мікі Рурк, котрому досить просто стояти перед камерою, щоб загіпнотизувати глядача.

На жаль, крім невеликої ролі в серіалі "Сини анархії", інших великих хітів за участю Кортні Лав більше не було.

Леді Гага: кінозірка народилася

Хоча пісенна творчість Леді Гага (псевдонім Стефані Джерманотта) викликає природний скепсис – все це барвисте буйство провокаційних образів ми вже не раз бачили в більш вдалому виконанні Девіда Боуї та Мадонни, перші досвіди співачки в кіно вселяють великі надії.

Вона почала з дуже поганого кіно – експлотейшена "Мачете вбиває" та другої частини не менш жорстокого коміксу "Місто гріхів" (обидва фільми зняв Роберт Родрігес ). Але вже короткий епізод з "Міста гріхів", де Леді Гага знялася в ролі офіціантки в закусочній, показав, що співачка має не лише ефектну зовнішність, але ще й органічність – у той час, коли більшість музикантів відрізняються "затисненням" у кадрі, неприродністю гри.

Її тріумфом став фільм "Зірка народилася" — до речі, в одному з рімейків цього класичного мюзиклу грала (і, само собою, співала) Барбра Стрейзанд. Леді Гага номінувалася на "Оскар" за найкращу жіночу роль та пісню, але в результаті отримала статуетку лише у пісенній номінації.

Можна, звичайно ж, пояснити такий успіх тим, що Леді Гага зіграла у фільмі, по суті, саму себе: популярну співачку, яка досягла світового визнання. Але те, що успіх не був випадковим, а Леді Гага справді має вражаючий драматургічний талант, показала її робота у фільмі Рідлі Скотта "Дім Gucci". Співачка ефектно виконала яскраву, гострохарактерну роль Патриції Реджані, яка замовила вбивство колишнього чоловіка, спадкоємця модного будинку Gucci. Незважаючи на зірковий кастинг і вражаюче перетворення Джареда Літо (до речі, за сумісництвом популярного рок-музиканта), критики високо оцінили зусилля Леді Гага.

Тим цікавіше побачити новий фільм за її участю, сіквел гучного "Джокера" Тодда Філіпса, де партнером Леді Гага в ролі антигероїні Харлі Квін став один з найкращих акторів покоління 40-річних Хоакін Фенікс. Зйомки фільму "Джокер: Шаленство на двох" завершилися у квітні цього року, а прем’єра запланована на жовтень 2024-го.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чоловіків-музикантів, які успішно знімалися в кіно та серіалах.