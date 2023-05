Не только Борис Апрель и Dana International. ТОП трансгендерных женщин в музыке (видео)

Трансгендерные артисты часто проявляли себя новаторами в искусстве

25 лет назад, 9 мая 1998 года, на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Бирмингеме, победила трансгендерная певица из Израиля Дана Интернешнл. Песня "Diva", с которой Дана вышла на конкурс, стала интернациональным хитом. И хотя певица не была первой трансгендерной женщиной в шоу-бизнесе, ее триумф определенно сломал лед в общественном отношении к трансгендерным артистам. "Телеграф" предлагает вспомнить самые яркие фигуры.

Бабушка синтезаторной музыки Венди Карлос

Благодаря Венди Карлос синтезаторы стали привычным инструментом

О 83-летней Венди Карлос вспомнили в феврале этого года, когда стало известно, что певица Ким Петрас стала первой трансгендерной женщиной, выигравшей престижную музыкальную премию "Грэмми". Так вот, первым трансгендером в истории "Грэмми" стала композитор электронной музыки Венди Карлос.

Ей повезло стать первопроходцем во многих областях. Например, В 1953 году, когда еще мало кто вообще слышал о компьютерах, 14-летний Уолтер Карлос выиграл стипендию на создание собственной модели. А в шестидесятых годах он одним из первых заинтересовался возможностями синтезатора Moog и даже активно помогал разработчику Роберту Мугу доводить его детище до ума. Сам Муг называл работу с Карлос "подарком от Бога".

Альбом 1968 года "Switched-On Bach", основанный на музыке Иоганна Себастьяна Баха, не просто открыл возможности Moog`а, который тут же взяли на вооружение музыканты самых разнообразных стилей и направлений, от джазменов и до прог-рокеров. Альбом произвел настоящую революцию в звуке, за что вполне заслуженно был награжден тремя премиями "Грэмми". В том же году композитор начал процесс гендерного перехода, который закончился операцией по смене пола в 1972 году.

Скандальная известность принудила Венди Карлос вести затворнический образ жизни – например, она никогда не давала концертов, но работа в студии принесла признание и деньги. Саундтреки к двум фильмам Стенли Кубрика, "Заводному апельсину" и "Сиянию", а также новаторская музыка к "Трону" – одному из первых фильмов, нарисованных на компьютере, сегодня признаны классикой.

Королева андерграунда Джейн Каунти

Джейн Каунти доказала, что настоящему панку не мешает ни возраст, ни гендер

Джейн Каунти (псевдоним Уэйна Роджерса) стала первой открытой трансгендерной певицей в рок-музыке. Сегодня ее имя известно разве что специалистам и коллекционерам записей андерграундных групп, но в семидесятых Джейн Каунти дружила с Энди Уорхолом (в частности, играла в его скандальной театральной постановке "Свинина") и "крестной мамой панк-рока" Патти Смит, которая одной из первых среди звезд рок-н-ролла поддержала Украину в марте 2022 года.

Джейн Каунти была завсегдатаем легендарных нью-йоркских клубов "CBGB" и "Max's Kansas City", где создавалась принципиально новая музыка и ковались карьеры таких будущих звезд, как Элвис Костелло, Talking Heads или Blondie. Чувственными скабрезными балладами Джейн Каунти вдохновлялся сам Дэвид Боуи, а культовый режиссер Дерек Джармен пригласил снимал ее в своем не менее культовом фильме "Юбилей", которой ознаменовал собой начало эпохи панк-рока.

Сегодня Джейн Каунти, несмотря на почтенный 75-летний возраст, продолжает выпускать новые синглы, переиздавать свои старые записи и выставлять в галереях живописные работы, рисунки и фото. В 2011 году вышла ее автобиография.

Софи Ксеон, погасшая звезда электронной музыки

За свою короткую жизнь SOPHIE успела поработать с Мадонной и Леди Гага

Когда в январе 2021 года стало известно о трагической гибели Софи Ксеон, все поклонники электронной музыки почувствовали себя осиротевшими. 34-летнюю продюсерку, композитора, певицу и транс-активистку, известную под именем SOPHIE, называли главной надеждой электронной сцены.

Не удивительно. В семь лет она уже таскала кассеты из коллекции своего отца, большого поклонника электронной музыки. В девять получила в подарок на день рождения синтезатор. А в десятилетнем возрасте оказалась на первом в своей жизни рейв-фестивале в Шотландии, где наконец-то услышала и увидела воочию своих любимцев Kraftwerk и Orbital.

В 2017 году SOPHIE совершила каминг-аут как трансгендерная женщина, а уже в следующем году вышел единственный сольный альбом "Oil of Every Pearlʼs Un-Insides", номинированный на премию "Грэмми". Как писало издание Pitchfork, SOPHIE "превратила электронику в бодрящую оригинальную авангардную поп-музыку", а ее альбом стал "широко признанной вехой в прогрессивной поп-музыке".

Трансгендерная металлистка Мина Капуто

Фанаты хэви-металла не очень рады трансгендерам, но Мина Капуто не унывает

В традиционно сексистском тяжелом роке трансгендендеров, мягко говоря, недолюбливают. Но нет таких правил, для которых не бывает исключений. Среди металлических групп с музыкантами-трансгендерами наибольшего успеха добились ньюйоркцы Life Of Agony, основанные тогда еще певцом по имени Кейт Капуто.

Музыкант начал трансгендерный переход в 37 лет, чем не особенно обрадовал коллег. "Когда Мина призналась, что она трансгендер, это было для нас шоком", – признался бас-гитарист Life Of Agony Алан Роберт.

Сама Мина, наоборот, была вполне довольна жизнью, хотя и сетовала в интервью на то, что ее гендерный переход занял десять лет, и вместо леди она превратилась за это время в старушку. Пока Капуто решала свои трансгендерные проблемы, Life Of Agony молчали долгих 12 лет, но в 2017 году выпустили альбом "A Place With No More". Музыка группы за эти годы особенно не изменилась, но как отмечают журналисты, СМИ теперь куда больше интересует личная жизнь вокалистки, чем творчество Life Of Agony.

Дженезис Пи Орридж: двое в одном

Вы можете не поверить, но так выглядит человек, придумавший стиль Industrial

Дженезис Пи Орридж (псевдоним Нила Мэгсона, 1950-2020) был легендарной фигурой: художник-перфомансист, создатель культовых групп Throbbing Gristle и Psychic TV (с которыми дважды посетил Киев, в 2015 и 2016 гг), основатель тоталитарной секты, изобретатель стиля "индустриальная музыка", оказавшего колоссальное влияние на мир андеграунда и не только – если вспомнить тех же Rammstein, добившихся всемирной известности.

Пи Орридж всю свою жизнь вдохновлял, удивлял, провоцировал окружающих людей. Из-за преследования властями ему даже пришлось в какой-то момент сменить Лондон на более либеральный Нью-Йорк. Его трансгендерный переход стал такой же художественной провокацией, как и все, что делал этот странный человек.

В 2003 году вместе с женой Леди Брайер Джей он открыл серию перфомансов Breaking Sex, посвященных слиянию мужского и женского начал в единое андрогинное существо, то есть обладающее признаками обеих полов. Для достижения внешней идентичности художники сделали ряд пластических операций (в частности, Пи Орридж внедрил себе грудные имплантаты). И хотя проект не был завершен из-за смерти Леди Брайер Джей в 2007 году, Пи Орридж до конца своих дней называл себя "мы", имея в виду себя и покойную супругу.

